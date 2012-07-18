Москвичка завоевала золото на Первенстве Европы по стрельбе

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Москвичка Анастасия Рыжих в составе команды завоевала золото на Первенстве Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, говорится на сайте Департамента физической культуры и спорта.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди юниорок в командном зачете лучшими стали представительницы России. В составе команды выступила воспитанница МГФСО Анастасия Рыжих.

Она вместе с подругами по сборной набрала 1713 очков. Вторыми стали немки. Третье место заняла чешская команда.

Первенстве Европы по стрельбе из малокалиберного оружия среди юниоров проходило в итальянском городе Болонья.