Требовать оплату товаров в иностранной валюте незаконно - эксперт

"Утро": Московские магазины начали выставлять цены в условных единицах

Московские магазины начали выставлять цены за товар в евро. Речь идет о магазинах, продающих строительные и отделочные материалы.

По словам продавцов, это вынужденная мера - они выставляют ценники в той валюте, в какой закупают товар.

Эксперты отмечают, что законом это не запрещено, но брать с покупателей деньги при этом торговцы обязаны только в рублях.

"Единственным законным средством платежа в границах Российской Федерации является российский рубль, поэтому писать ценники в относительных единицах можно, но требовать оплату в любой другой валюте незаконно", - рассказал в эфире канала "Москва 24" экономист Сергей Хестанов.

Напомним, ранее в соцсетиях появилась информация о том, что некоторые продавцы после падения рубля начали указывать стоимость товаров в иностранной валюте.

Стоит отметить, что с начала 2014 года доллар и евро подорожали более чем на 20 рублей. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.

Несколько западных компаний уже повысили цены на свою продукцию в рублях. Так на 25-27% подорожали устройства Apple. Кроме того, о повышении цен заявила компания IKEA.