Рябинский отсудил у Дона Кинга 1,6 млн долларов за сорванный бой Лебедев-Джонс

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Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский отсудил у американского промоутера Дона Кинга 1,6 миллиона долларов за сорванный поединок между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом. Об этом Рябинский сообщил в своем Twitter.

Матч-реванш за титул чемпиона мира WBA между Лебедевым и Джонсом должен был состояться 25 апреля в Москве. Однако за три часа до начала поединка из независимой швейцарской лаборатории пришел результат допинг-проб Лебедева и Джонса, сданных за два дня до боя. Вскрытие пробы B подтвердило наличие допинга у панамского боксера.

В результате бой был отменен. Позднее организатор встречи Андрей Рябинский подал в суд на Кинга, оценив нанесенный ущерб в сумму не менее 2,4 миллиона долларов США.

В октябре судья Шира Шейндлин заявила, что дисквалификация Джонса за положительный допинг тест за несколько часов до боя с Лебедевым означает, что Кинг нарушил условия контракта. Кинг в свою очередь заявлял, что Рябинский отменил бой, однако WBA была готова провести его.

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Выиграл суд у Дона Кинга сегодня ночью. Отсудил у него примерно 1,6 млн долларов. Доброе утро всем. — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 3 февраля 2015

[/html]Рябинский ранее заявлял, что средства, выигранные в суде, будут направлены на подготовку российских боксеров.