В Новой Москве обезврежены свыше 80 снарядов времен войны

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 80 боеприпасов времен войны обезвредили саперы МЧС Новой Москве в рамках масштабной операции по разминированию территорий в поселении Роговское, деревне Тетеринки, Троицкого и Новомоссковского административных округов Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

Работы по разминированию проводят специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

По словам начальник центра Николая Вдовина, поставлена задача реабилитировать 20 га территории, сейчас пройдено 12 га. "Обнаружено уже 83 боеприпаса. К 4 июля планируем завершить всю работу", - сказал он.

В зависимости от вида и мощности боеприпасов их уничтожают или в специально подготовленном рядом месте для уничтожения взрывоопасных предметов, или на полигоне 179-го Спасательного центра МЧС России в Ногинске, - рассказал Вдовин.

Территория, на которой ведутся работы, - историческая. Здесь шли бои русской и французской армий в 1812 году, а также проходила первая линия обороны Москвы в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны здесь погибли более 2,5 тысяч бойцов.

Планируется, что в поселении Роговское будет построен мемориал в память о погибших в войне 1812 года и в Великой Отечественной войне.