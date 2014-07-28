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28 июля 2014, 10:00

Ученые решат, нужна ли фигура Сталина на горельефе в павильоне ВДНХ

благоустройство ВДНХ павильоны культурное наследие Иосиф Сталин Владимир Погребенко

Фото: пресс-служба ВДНХ

Павильон "Центральный" на ВДНХ откроется 1 августа, рассказал в интервью M24.ru гендиректор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко. Посетители смогут, в том числе, увидеть масштабный горельеф "Советскому народу, знаменосцу мира — слава!", закрытый панелями с 1967 года. Его автор — создатель монументов "Воин-освободитель" и "Родина-мать зовет" Евгений Вучетич.

У горельефа сложная судьба — открыли его в 1954 году, и на нем, среди прочих, был изображен Иосиф Сталин. Во время развенчания культа личности голову Сталина, как и головы нескольких других военачальников, убрали с фигуры и центрального знамени, - пояснил Погребенко. - Теперь специалисты, ученые смогут решить, стоит ли горельеф реставрировать, то есть наращивать фигуры, или ограничиться косметической реставрацией и сохранить следы утрат – ведь фактически они были сделаны под руководством автора.

Погребенко добавил, что в главном павильоне будет находиться историческая экспозиция под названием "Главная выставка страны", охватывающая весь период – с открытия ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки) в 1939 году до сегодняшнего дня ВДНХ.

"На выставке представят редкие архивные фотографии строительства ВДНХ из нашего музея", - пояснил Погребенко.

Напомним, 1 августа ВДНХ исполняется 75 лет. Выставочный комплекс готовится к этому событию, в том числе, занимается восстановлением павильонов. Так, во время благоустройства на внутренней стене Главного павильона был обнаружен спрятанный под щитами горельеф Евгения Вучетича "Советскому народу, знаменосцу мира, слава!". Глубина горельефа - около метра, он занимает площадь 90 кв. метров. На переднем плане горельфа - рабочий и колхозница, которые несут герб СССР с изображениями Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Полное интервью с Владимиром Погребенко читайте здесь.

Марина Курганская

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