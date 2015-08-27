В рамках благоустройства столицы реконструировали 20 тысяч дворов

В рамках благоустройства города отремонтировали 20 тысяч дворов

Сергей Собянин подвел итоги выполнения программ по благоустройству городских улиц. В частности, в столице реконструировали 20 тысяч дворов. Об этом мэр сообщил Москвы на торжественном мероприятии комплекса ЖКХ в ГЦКЗ "Россия".

"Заканчивая пятый сезон наших программ по благоустройству Москвы, я хотел бы напомнить о тех шагах, которые мы делали. Мы начинали с самого маленького - с московского двора, и даже в этом случае разногласий и разговоров было более чем достаточно. Получить самый простенький проект под названием "Московский двор" оказалось не очень просто. Тем не менее все вошли во вкус и втянулись в большую программу, и в итоге это вылилось в то, что мы реконструировали 20 тысяч московских дворов", – подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, мэр рассказал о том, как восстанавливались городские парки. "Следующий проект начинался с парка Горького. Парковое пространство Москвы огромное. Зеленые территории занимают 20 процентов всей территории Москвы и, казалось, что все их благоустроить, привести в порядок тяжело. Мы за это время создали заново, реконструировали 400 городских парков, природных территорий, народных парков. И сегодня Москва по праву гордится своими парками", – сказал Сергей Собянин.

Программа "Моя улица"

Коснулся мэр и реализации программы по благоустройству пешеходных улиц. "Три года назад кроме Арбата благоустроенных пешеходных улиц почти не было. Более того, эти улицы заполнялись машинами. Уровень благоустройства был такой, что гулять по ним и не хотелось. Изменить эту среду казалось неразрешимой задачей. Но мы параллельно обустроили платные парковки, сузили проезжую часть, в результате стало комфортно пешеходам, появилась новая среда для велосипедистов, и автомобилисты стали ездить быстрее. Конечно, это не конец этого проекта. Нам предстоит большая работа, но тем не менее задел есть", – отметил Сергей Собянин.

Скоро в городе заработает еще одна новая большая программа – капитальный ремонт многоквартирных домов. В ближайшие три года планируется отремонтировать дома, в которых проживает около миллиона москвичей. "Это примерно десятая часть всего жилого фонда и дальше по нарастающей. Такой программы никто, никогда в мире не реализовывал. Нам потребуется не только концентрация сил, но и жесточайший контроль, чтобы каждый рубль, заплаченный москвичами в эту программу, был реализован качественно и в сроки", – подчеркнул мэр столицы.

В заключение мэр поздравил работников сферы ЖКХ с наступающим Днем города и вручил благодарственные письма руководителю департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павлу Ливинскому и начальнику государственной жилищной инспекции Москвы Олегу Кичикову.

Отметим, в начале сентября в центре столицы завершат реконструкцию нескольких улиц. Речь идет Большой Ордынке, Мясницкой, Большой Никитской и других. Здесь увеличат площадь тротуаров, установят новые лавочки и фонари. Подробнее об этом читайте здесь.