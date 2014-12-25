На улицах Москвы работают 14 тысяч единиц снегоуборочной техники

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В Москве продолжается уборка снега. На улицах столицы работают около 14 тысяч единиц спецтехники, в том числе три тысячи самосвалов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

Он добавил, что в городе задействованы все стационарные и мобильные снегосплавные пункты, общая мощность которых, более 550 тысяч кубометров снега в сутки.

Напомним, за день в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится только к вечеру пятницы, 26 декабря.

Коммунальные службы были переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.