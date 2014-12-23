Последствия снегопада в городе устраняют в плановом режиме - департамент ЖКХ

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Последствия ночного снегопада в столице устраняются в плановом режиме, вывод дополнительной техники не требуется, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента ЖКХ.

"Проводятся только стандартные технологические уборки: снегоуборочная техника планово выходит на улицу, например, на очистку лотков от снега", - добавили в пресслужбе ведомства. - "Работниками ЖКХ на данный момент идет ручная уборка дворов, придворовых территорий и приквартальных проездов ".

Ранее, руководителя департамента ЖКХ Москвы Андрей Цыбин заявил, что более четырех тысяч бригад коммунальщиков ежедневно очищают столичные крыши от снега и наледи. Кроме того, на дороги города каждый день выходит около 7 тысяч единиц техники.

По словам главы департамента ЖКХ, столичные коммунальные службы готовы к любым снегопадам.

В ночь на 23 декабря в столице выпал снег, в некоторых районах столицы осадки продолжаются и сейчас. На дороги вышла спецтехника, где-то коммунальщики убирали снег вручную. Тем не менее, не все столичные водители учли погодные условия, на городских трассах возникло множество мелких аварий.

Сейчас в столице пасмурная, сырая погода, юго-западный ветер достигает 3-6 м/с. Температура воздуха +2 градуса.

Анатолий Федотов