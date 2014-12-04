В Подмосковье мусорные контейнеры расписали картинами итальянских художников

Фото: Urban Group

В Подмосковье начнут расписывать контейнеры для мусора, рассказал M24.ru главный архитектор Подмосковья Алексей Воронцов. К проекту хотят подключить местных жителей и энтузиастов. Первый художественный эксперимент уже проведен в Химках и Красногорске. Там по инициативе управляющей компании на 12 мусорных контейнерах появились фрагменты картин итальянских художников XVIII века Франческо Гварди и Джованни Каналетто с видами Венеции.

По словам Воронцова, идея расписывать мусорные баки интересна и может быть реализована в Подмосковье. Ее воплощение зависит от готовности местных жителей облагораживать территории своих дворов. “В первую очередь стоит ориентироваться на местных художников и активных жителей, тех, кто готов расписать контейнеры в своих дворах, например, за возмещение стоимости краски. Такая инициатива только приветствуется. Можно также включать вопрос украшения мусорных баков в обсуждение благоустройства парков, улиц и районов”, - сказал Воронцов.

Фото: Urban Group

Однако главный архитектор отметил, что украшение будет уместно вкупе с решением проблем, связанных со сбором мусора. “Проблемы с мусором есть в любом регионе, в том числе и в Подмосковье. Так, не везде оборудованы площадки для сбора мусора, где-то на существующих площадках не хватает навесов или недостаточно контейнеров. Нужно активнее внедрять новые технологии сбора отходов. Эти вопросы должны решаться в первую очередь. Параллельно с этим можно думать об улучшении внешнего вида самих баков”, - отметил Воронцов.

Первый эксперимент по раскраске мусорных баков провели в Химках на территории жилого комплекса "Город набережных", а также в Красногорске на территории ЖК "Опалиха О2". На баках изобразили фрагменты картин итальянских художников XVIII века Франческо Гварди и Джованни Каналетто.

Руководитель направления спецпроектов управляющей компании Urban Group Дина Лукьянова пояснила, что выбор картин связан с внешним видом самих домов. "Жилые комплексы строились в стилистике европейских городов. Поэтому, когда управляющая компания решила украсить неприглядные мусорные баки, мы отобрали работы итальянских художников, изображавших Европу, например, набережные и площади Венеции. За основу взяли работы Франческо Гварди и Джованни Каналетто. Цветовая гамма картин подходит под цвета домов, как и стилистика. Сейчас расписано 12 баков, но так как жителям очень понравилась идея, проект будет продолжен", - сказала Лукьянова.

Джованни Каналетто (1697-1768) жил в Венеции, был главой венецианской школы ведутистов – художников, изображавших детально проработанный городской пейзаж. Изобразил родной город в знаменитых полотнах "Вид Венеции", "Прием французского посла в Венеции", "Каприччио с руинами" и других. Художник работал не только с натуры, но и в помещении, используя камеру-обскуру (прообраз фотоаппарата). Джованни Каналетто (1697-1768) жил в Венеции, был главой венецианской школы ведутистов – художников, изображавших детально проработанный городской пейзаж. Изобразил родной город в знаменитых полотнах "Вид Венеции", "Прием французского посла в Венеции", "Каприччио с руинами" и других. Художник работал не только с натуры, но и в помещении, используя камеру-обскуру (прообраз фотоаппарата). Франческо Гварди (1712-1793) – потомственный художник, живший и творивший в Венеции. Исследователи относят его творчество к классической венецианской школе живописи. Художник создавал картины, посвященные городской жизни и ее бытовым деталям, а также занимался станковой живописью. "Палаццо Дождей в Венеции", "Дворик", "Гала-концерт" – примеры его самых знаменитых работ.





Художник, участник арт-группы Zukclub Сергей Овсейкин считает, что мусорные контейнеры на сегодняшний день действительно непривлекательно выглядят, и украсить их будет нелишним. "Но рисовать на мусорках фрагменты работ итальянских художников – не очень красиво с точки зрения уважения к великим мастерам. Хорошо, что сами художники о таком использовании своих полотен не узнают никогда. Все-таки в случае с помойками можно найти другие способы украшения. Тем более люди проходят мимо достаточно быстро и разглядеть, что перед ним – фрагмент шедевра, вряд ли успеют", - считает Овсейкин.

По мнению эксперта, при "облагораживании" мусорных баков уместно обращаться не к произведениям искусства, а к дизайнерским приемам. Например, раскрасить помойку в несколько цветов, как-то связанных с цветом района, или с цветом близлежащих домов. "Будет хорошо смотреться, если выдержать в одной гамме контейнер и близлежащие дома. "При создании объектов стрит-арта, к примеру, на зданиях художники стараются вписать свои картины в колорит здания", - сказал художник.

Доцент института современного искусства Юрий Дьяконов отметил, что сегодня большинство мусорных контейнеров смотрится некрасиво. "Если их расписать – это отчасти улучшит ситуацию, на них станет приятнее смотреть. Но только в случае, если работу будет выполнять умелый художник. Некачественная перерисовка шедевра живописи будет смотреться уродливо. Поэтому крайне важно, чтобы эксперты анализировали предварительные эскизы", - объяснил Дьяконов.

Светлана Кондратьева