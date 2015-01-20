Пчеловоды отправят на Донбасс более трех тонн меда

Фото: ТАСС/Александр Мудрац

Пчеловоды-участники ярмарки меда "От Крыма до Владивостока" окажут гуманитарную помощь детям Донбасса. Они отправят в Донецк и Луганск более трех тонн меда.

Выставка-ярмарка меда и пчелопродуктов "От Крыма до Владивостока" проходит в "Гостином дворе" с 10 по 25 января. Ее организаторами выступил "Союз пчеловодов". Этот проект объединил на своей площадке лучших пчеловодов со всей России.

На ярмарке постоянно присутствуют специалисты санитарно-ветеринарной службы и эксперты по качеству меда. Они предоставляют бесплатные профессиональные консультации всем желающим.

Напомним, 8 января на юго-восток Украины прибыл очередной гуманитарный груз из России. В Донецкую область привезли 700 тонн грузов. Примерно столько же доставили и в Луганск. Гуманитарная помощь представляла из себя рождественские подарки, продукты, детское питание и лекарства.