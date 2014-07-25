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Бизнес

25 июля 2014, 13:50

Глава турфирмы "Роза ветров мир" назвала причины приостановки работы

бизнес турфирмы Нева туроператоры Роза ветров Мир

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральный директор турфирмы "Роза ветров мир" Ирина Крюкова назвала причины приостановки работы компании. По ее мнению, ситуация, сложившаяся вокруг турфирмы "Нева", повлияла на деятельность туроператора.

По ее мнению, финансовая стабильность туроператора "Роза ветров Мир" пошатнулась из-за сильного демпинга, а также падения спроса россиян на европейские направления. "Последней каплей стал отказ банка в возобновлении кредита, о чем нам объявили сразу после краха туроператора "Нева". Хотя за неделю до этого было вынесено положительное решение кредитного комитета", - приводит слова Крюковой ИТАР-ТАСС.

Мнение эксперта

Учитывая ситуацию с компанией "Нева", четверть века работавшей на российском рынке, никто не вечен. Если вы увидите "горящие" путевки за 10-12 тысяч рублей, я бы на вашем месте задумался, стоит ли сейчас идти на такой риск? Ведь у компании после таких распродаж могут начаться проблемы, и все доплаты придется делать из собственного кармана, который далеко не резиновый. И именно на вас доплат может не хватить.

Мой совет банален и прост – лучше переплатить и самостоятельно спланировать свою поездку на море или океан, забронировав самолет и гостиницу напрямую.

Константин Цыганков
экономический обозреватель канала "Москва 24"


Ранее в пятницу компания "Роза ветров Мир" объявила о приостановлении своей деятельности. Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.

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Клиенты компании могут уточнить ситуацию по каждому туру по телефону: 8-(495)-956-50-25 или в офисе туроператора по адресу: улица Летниковская, 11/10. Кроме того, туристам, находящимся за границей, оказывает поддержку Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", телефоны горячей линии: +7 (495) 981-51-49 и 8 (800) 100-41-94 (круглосуточно).

Информация о том, какие документы нужно подать в страховую для возмещения, размещены на сайте туроператора.

Напомним, что 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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