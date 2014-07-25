Создан штаб для поддержки клиентов "Розы ветров Мир"

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Ростуризм создал штаб для туристов компании "Розы ветров Мир", которая объявила о приостановлении своей деятельности, сообщает пресс-служба агентства.

В состав штаба входят руководство и сотрудники Ростуризма, а также представители "Турпомощи". Кроме того, с ним работает гендиректор "Розы ветров Мир" Ирина Крюкова и представители туроператоров. Также было инициировано внеочередное заседание наблюдательного совета "Турпомощи".

Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Добавим, что туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.

Отметим, что на рынке туруслуг есть оператор "Роза ветров", который, по словам представителей компании, функционирует "в обычном режиме".

Фирмы застрахованы в "БИН Страхование" и ОСАО "Ингосстрах". Обе фирмы уже в курсе сложившейся ситуации и готовы осуществить выплаты туристам в установленный законом срок. Тем, кто находится за пределами России, придется прибегнуть к услугам "Турпомощи".

Как отметил экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков, подобные кризисные ситуации случаются в туристической сфере из-за того, что рынок оказался "очень сильно раздут".

"Авиакомпании набрали в лизинг и приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам превысило спрос. Вследствие этого начинается демпинг, когда стоимость авиаперевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании начинают выбрасывать на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов", - сказал он.

Эксперт добавил, что в результате образуется так называемый "горящий" тур, и турист может отдохнуть за границей за 1000 долларов и ниже ($300-500), а доплачивать за его отдых будут авиакомпании и туроператор.

Клиенты компании могут уточнить ситуацию по каждому туру по телефону: 8-(495)-956-50-25 или в офисе туроператора по адресу: улица Летниковская, 11/10. Кроме того, туристам, находящимся за границей, оказывает поддержку Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", телефоны горячей линии: +7 (495) 981-51-49 и 8 (800) 100-41-94 (круглосуточно).

Информация о том, какие документы нужно подать в страховую для возмещения, размещены на сайте туроператора.

Напомним, что 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Кроме того, с проблемами столкнулись клиенты компаний Tez tour и Pegas, которые уже третьи сутки не могут вылететь из аэропорта Тель-Авива. Авиасообщение с Израилем было прервано после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.