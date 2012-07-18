Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Электроэнергия

18 июля 2012, 16:09

МОЭК и МТК приняли решение об объединении

бизнес МОЭК электроэнергия Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы городское хозяйство экономика и предпринимательство наука и инновации

Фото: ИТАР-ТАСС

Подведены окончательные итоги собраний акционеров ОАО "МОЭК" (Московская объединенная энергетическая компания) и ОАО "МТК" (Московская теплосетевая компания). Как сообщает департамент топливно-энергетического хозяйства столицы, в результате было принято решение об объединении двух компаний. МОЭК стало полным правопреемником МТК по всем обязательствам.

Собрания прошли в форме заочного голосования 12 июля 2012 года, а протоколы заседаний были подписаны 16 июля 2012 года.

"За принятие всех решений" единогласно проголосовали акционеры МОЭК и 99,3 процента акционеров МТК, принимавших участие в собрании.

По оценкам экспертов, объединенная компания станет крупнейшей вертикально-интегрированной тепловой компанией в России, а ее выручка составит больше 100 миллиардов рублей. Кроме того, объединение существенно увеличит инвестиционную привлекательность компании.

Реорганизация компаний проводится в соответствии с распоряжением правительства Москвы, подписанным 6 июня 2012 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она была обусловлена необходимостью оптимизации управленческой деятельности и снижения издержек компаний. Также объединение нацелено на сдерживание тарифов и выработку единой политики, направленной на предоставление более качественных услуг потребителям.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать