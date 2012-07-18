МОЭК и МТК приняли решение об объединении

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Подведены окончательные итоги собраний акционеров ОАО "МОЭК" (Московская объединенная энергетическая компания) и ОАО "МТК" (Московская теплосетевая компания). Как сообщает департамент топливно-энергетического хозяйства столицы, в результате было принято решение об объединении двух компаний. МОЭК стало полным правопреемником МТК по всем обязательствам.

Собрания прошли в форме заочного голосования 12 июля 2012 года, а протоколы заседаний были подписаны 16 июля 2012 года.

"За принятие всех решений" единогласно проголосовали акционеры МОЭК и 99,3 процента акционеров МТК, принимавших участие в собрании.

По оценкам экспертов, объединенная компания станет крупнейшей вертикально-интегрированной тепловой компанией в России, а ее выручка составит больше 100 миллиардов рублей. Кроме того, объединение существенно увеличит инвестиционную привлекательность компании.

Реорганизация компаний проводится в соответствии с распоряжением правительства Москвы, подписанным 6 июня 2012 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она была обусловлена необходимостью оптимизации управленческой деятельности и снижения издержек компаний. Также объединение нацелено на сдерживание тарифов и выработку единой политики, направленной на предоставление более качественных услуг потребителям.