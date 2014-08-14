"Ингосстрах" начал выплачивать компенсации клиентам "Роза ветров Мир"

Фото: ИТАР-ТАСС

Страховая компания "Ингосстрах" начала выплачивать компенсации клиентам турфирмы "РВ Мир", сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, пострадал 161 человек. Всего у компании было куплено 66 туров на общую сумму в 11,8 миллиона рублей. В страховой заверяют, что все клиенты "РВ Мир" получат компенсации.



Фото: Агентство "Москва"

Напомним, 25 июля туроператор "Роза ветров Мир" приостановил свою деятельность. Причиной приостановки работы в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами".

За последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар".

При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа. "Турпомощь" потратила на это около 130 миллионов рублей.

По мнению экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, причиной обвала рынка стал демпинг: авиакомпании приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам превысило спрос. Стоимость перевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании "выбрасывают" на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов в виде турфирм.