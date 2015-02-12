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Проекты

12 февраля, 00:01

Строительство торгово-офисного центра на месте завода "Слава" начнется к весне

бизнес Москомстройинвест проекты стройкомплекс Москвы Ленинградский проспект Константин Тимофеев строительство и реконструкция пустырь

Фото: moscow-live.ru/Akishin Vyacheslav

"Вэбинвест" получил разрешение на застройку пустыря на месте бывшего часового завода "Слава" на Ленинградском проспекте. Об этом M24.ru сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Строительные работы начнутся уже в этом квартале. Инвестор должен возвести там 18-этажный торгово-офисный центр с апартаментами. Правда, количество парковочных мест в проекте сократилось на треть. Раньше предполагалось, что их будет более 700.

"Мы две недели назад провели совещание с Внешэкономбанком. Они в январе получили разрешение на строительство. В этом квартале начнут работы", - сказал Тимофеев. По словам чиновника, проектные работы велись два года. Параметры застройки остались прежними, только число парковочных мест сократилось на треть.

"Это международный проект, там запланировано китайское софинансирование", - напомнил Тимофеев.

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Общая площадь застройки территории завода "Слава" составит 255 тысяч квадратных метров. На месте пустыря планируется возвести офисы, магазины и апартаменты. Максимальная высота застройки - 18 этажей или 68 метров. Предполагалось, что инвестор обеспечит строительство 727 парковочных мест. Если их число сократится на треть, значит, посетителям будет доступно порядка 440 машино-мест. Предполагается, что строительство будет вестись пять лет. Под эти цели дочерняя структура Внешэкономбанк а ООО "Вэбинвест" взяла у китайского Банка развития транш в размере $800 млн.

Часовой завод "Слава" был основан в 1924 году. В середине 2000-х годов производство перенесли в район метро "Калужская". ВЭБ получил участок в рамках санации "Глобэксбанка". С 2011 года на территории бывшего завода остался лишь пустырь, уродующий территорию возле метро "Белорусская".

София Сарджвеладзе

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