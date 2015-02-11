Лоукостер "Победа" временно снизил минимальный тариф до 99 рублей

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Низкобюджетная авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов по 99 рублей по семи направлениям. Такая цена складывается без учета такс и сборов, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Однако тарифы могут различаться в зависимости от даты и направления рейса. Кроме того, количество предложений по каждому из тарифов на каждом рейсе ограничено. Существуют и дополнительные сборы. С ними можно ознакомиться здесь.

Билеты за 99 рублей доступны на рейсы в Архангельск, Белгород, Нижневартовск, Пермь, Тюмень, Уфу и Волгоград. Дата вылета при этом должна быть с 17 февраля по 28 марта.

Распродажа по минимальному тарифу завершится 15 февраля в 23.59

Ранее M24.ru сообщало, что "Победа" в рамках расширения маршрутной сети планирует открыть дополнительные рейсы из столичного аэропорта "Домодедово". В настоящее время авиакомпания базируется в аэропорту "Внуково".

В пресс-службе аэропорта "Домодедово" M24.ru заявили, что "говорить о возможности открытия рейсов авиакомпании "Победа" из аэропорта Домодедово пока преждевременно", однако этот вопрос находится в стадии обсуждения. Представитель лоукостера от комментариев отказался.

Напомним, лоукостер "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" - "Добролет" - прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.

30 декабря 2014 года "Победа" получила сертификат на право выполнения регулярных рейсов. Компания располагает восемью самолетами Boeing 737-800. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень, Екатеринбург и Уфу. Стоимость билета в один конец без учета сборов стартует от 999 рублей.

В феврале 2015 года перевозчик планирует запустить дополнительные рейсы из Москвы в Тюмень и Екатеринбург. В настоящее время в Екатеринбург ежедневно летают два рейса, в феврале их станет три. В Тюмень ежедневно летает один рейс, а будет два. Ожидается, что к 2018 году маршрутная сеть "Победы" будет насчитывать более 45 внутрироссийских и международных направлений.