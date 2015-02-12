На время поиска работы москвичи могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи

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Жители столицы, оказавшиеся без работы, могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи семье и детям. Помощь будет оказываться горожанам на время поиска новой работы или прохождения курсов повышения квалификации, передает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы департамента социальной защиты Татьяну Барсукову.

"Мы будем открывать временный уход для детей от 1 года до 5 лет в центрах помощи семье и детям. Это временная мера для тех родителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, у одинокой мамы временная работа, она идет на курсы переподготовки или на собеседование. Она может оставить ребенка на несколько часов в центре, это бесплатно. Сейчас такие центры есть в каждом районе Москвы", - пояснила Барсукова.

По ее словам, департамент намерен договориться с городской службой занятости о взаимодействии в поддержке таких родителей.

"Ходатайство или информационное письмо от социальной защиты служит сигналом к тому, чтобы к этому родителю отнеслись более внимательно. В первую очередь предложили и курсы переподготовки и варианты трудоустройства", - добавила Барсукова.

Ранее в департаменте соцзащиты сообщали, что потерявшие работу москвичи смогу рассчитывать на денежную помощь и продуктовые сертификаты.

Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости - одежду.

Кроме того, беспокойство по поводу трудоустройства жителей столицы выражал Сергей Собянин. Он заявил, что занятые рабочие места мигрантами будут постепенно распределяться между москвичами. В настоящее время в Москве насчитывается миллион иностранных рабочих.

"Надеюсь, что эти места, которые сегодня заняты приезжими, потихоньку будут перераспределяться в пользу москвичей. По крайней мере, мы за последние годы активно двигаемся в этом направлении", - комментировал ситуацию на столичном рынке труда Собянин.

Между тем, мэр подчеркнул, что несмотря на кризисную ситуацию в экономической сфере, роста безработицы ожидать не стоит.