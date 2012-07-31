Дневники Олимпиады-2012: день четвертый

ИТАР-ТАСС

Уверенная победа сборной России по баскетболу над Китаем

Продолжает свое уверенное шествие наша баскетбольная дружина, сегодня сломившая сопротивление китайских спортсменов - 73:54. Китайцы никогда не славились своими достижениями на паркете и могут похвастать наличием всего лишь одного известного игрока, центрового Яо Мина, который к тому же не принимает участия в Олимпийских играх, но тем не менее опасения, что сборная Россия, воодушевившись победой над хозяевами турнира, переоценит свои силы, существовали.

К счастью, уверенная игра наших баскетболистов не оставила сопернику ни единого шанса осуществить маленькую сенсацию этого игрового дня. Уже после первой четверти преимущество россиян составляло 8 очков. Подопечные Дэвида Блатта продолжали наращивать превосходство и перед последней четвертью было ясно, что китайцев спасет только чудо. Но в итоге максимум, чего удалось добиться сборной страны хозяев предыдущей летней Олимпиады - это сократить отставание от победоносной российской дружины на три очка. Следующий матч наша команда проведет 2 августа против бразильцев, которые сегодня сразятся с британской дружиной, сообщает ресурс Чемпионат.ком

Прыжки в воду и очередной триумф сборной Китая

В чем китайцам на текущий момент точно нет равных, так это в прыжках в воду. Ушли безвозвратно те времена, когда места на пьедестале делились между спортсменами из СССР, а затем - России. Теперь уже прыгуны из Поднебесной занимают первые места во всех вариантах дисциплины. Одиночные прыжки в воду, парные, - везде первенствуют только они. Традиция продолжилась и на этих Олимпийских играх: вслед за успехом на 3-метровом трамплине у женщин и синхронных прыжках у мужчин с 10-метрового трамплина китаянки Хао Ванг и Руолин Чен праздновали победу и в прыжках с 10-метрового трамплина. Серебряными призёрами турнира стали мексиканки Паола Эспиноза Санчес и Алехандра Орожко Лоза. Тройку сильнейших замкнули канадки Мэган Бенфейто и Розелин Фильон.

Матчи олимпийского теннисного турнира перенесены из-за дождя

Лондонская погода давно является поводом для насмешек, но на Олимпийсках играх развеселить зрителей дождь явно не сумел. Из-за непрекращающихся осадков были сначала приостановлены, а затем и вовсе перенесены матчи олимпийского теннисного турнира. До начала непогоды успели завершиться только четыре встречи, остальные пройдут после того, как погода разрешит спортсменам показать все, на что они способны.

Конный спорт - немецкое дело?

Подобно китайцам, выигрывающим все, что можно в прыжках в воду, немецкие спортсмены являются непререкаемыми авторитетами в конном спорте - 2 золотые и 1 бронзовая медаль. Все золото, которым может похвастаться Германия, добыто именно в этих дисциплинах. Так и сегодня, немец Михаэль Джун на Сэме одержал победу в индивидуальном турнире троеборцев по конному спорту на Олимпийских играх. Серебряную медаль завоевала шведка Сара Альготссон Остхольт на Веге, бронзовая медаль на счету немки Сары Ауффарт на Опгун Лойво.