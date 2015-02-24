Спорт за неделю: российские клубы в Лиге Европы и возвращение Кириленко

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Удачный старт российских клубов в плей-офф Лиги Европы и поражение ЦСКА в столичном дерби, возвращение Андрея Кириленко в Россию и победа Вылегжанина на чемпионате мира, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Без пропущенных мячей

В четверг, 19 февраля, российские клубы возобновили выступление в еврокубках. К футбольной весне в Лиге чемпионов не осталось представителей России, однако в Лиге Европы болельщики могут поболеть за "Зенит" и "Динамо".

В первом матче 1/16 финала московский клуб сыграл вничью с бельгийским "Андерлехтом". Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели несколько хороших возможностей отличиться, но в итоге никто так и не сумел открыть счет. На 75-й минуте за две желтые карточки был удален динамовец Алекс Бюттнер.

Петербургская команда, в свою очередь, на выезде со счетом 1:0 обыграла голландский ПСВ. Единственный мяч во встрече, не изобиловавшей голевыми моментами, забил на 64-й минуте Халк. Аксель Витсель отобрал мяч на фланге и бросил в прорыв Мигеля Данни. Тот выкатил мяч под удар Халку, бразильцу оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Уже в самой концовке матча рефери удалил главного тренера "Зенита" Андре Виллаша-Боаша.

Ответные поединки пройдут 26 февраля.

Армейцы снова проигрывают в дерби

В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ состоялось очередное столичное дерби. Московское "Динамо" вновь нанесло поражение ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в овертайме "бело-голубые" вырвали победу.

Счет был открыт в концовке первого периода. Владимир Жарков с "пятака" отправил шайбу в ворота подопечных Харийса Витолиньша. "Динамо" сумело отыграться лишь в середине третьего периода. Алексею Цветкову удался могучий бросок в "девятку" ворот соперников.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Встреча перешла в овертайм. Казалось бы, буллитов уже не избежать, но Янне Яласваара повторил достижение Цветкова и принес своей команде победу - 2:1. Отметим, что предыдущий поединок между "красно-синими" и "бело-голубыми" также завершился победой вторых.

Андрей Кириленко возвращается в ЦСКА

В конце недели стало известно, что самый известный российский баскетболист в США Андрей Кириленко возвращается в Москву. Затем пришло и официальное подтверждение - Кириленко стал игроком столичного ЦСКА. Контракт баскетболиста с "красно-синими" рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее клуб НБА "Филадельфия Севенти Сиксерс" выставил Кириленко на драфт отказов. Согласно правилам лиги, 34-летнего игрока в течение 48 часов мог забрать любой клуб, однако никто не воспользовался этой возможностью.

Стоит отметить, что Кириленко будет заявлен во все турниры, в которых играют столичные армейцы.

Карьеру Кириленко начал в 16 лет в питерском "Спартаке", откуда уже через год перебрался в московский ЦСКА. В стане "красно-синих" форвард провел два сезона. В 2001 году россиянин был выбран в первом раунде драфта НБА "Ютой", за которую отыграл десять полных сезонов.

По истечении контракта с "Джаз" форвард пришел в ЦСКА на правах свободного агента и помог команде выйти в финал Евролиги, а также победить в Единой лиге ВТБ. В сезоне 2012/13 Кириленко перешел в "Миннесоту Тимбервулвз", а в 2013/14 - в "Бруклин Нетс", а в декабре 2014-го был обменян в "Филадельфию", за которую не провел ни одного матча.

Андрей Кириленко. Фото: ТАСС

Вылегжанин впервые берет золото на ЧМ

С 18 февраля в шведском Фалуне проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Из результатов российских спортсменов отметим победу Максима Вылегжанина, который выиграл 30-километровый скиатлон.

Скиатлон - одна из дисциплин в лыжных гонках. Спортсмены бегут два этапа по 15 километров каждый, причем во время первого используется только классический стиль, а на втором можно бежать свободно.

Россиянин финишировал первым, второе место занял трехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья, третьим стал канадец Алекс Арвэ.Таким образом, 32-летний Вылегжанин впервые в карьере стал чемпионом мира. Ранее на первенствах планеты он завоевывал бронзовые и серебряные награды. В его активе также три серебряные медали, выигранные на Олимпийских играх в Сочи.

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Кроме того, мужская сборная России по лыжным гонкам в составе бронзового призера Игр-2010 Алексея Петухова и олимпийского чемпиона Ванкувера Никиты Крюкова завоевала серебро в командном спринте. Команда Норвегии в составе Финна-Хогена Крога и Петтера Нортуга опередила россиян на 5,64 секунды. Третьими стали итальянцы.

"Шахтер" удерживает ничью с "Баварией", а "Реал" решает исход противостояния с "Шальке"

Во вторник и среду в футбольной Лиги чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала. Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией", встреча, проходившая во Львове, завершилась со счетом 0:0. При этом стоит отметить, что украинцы почти половину второго тайма провели в большинстве после удаления полузащитника немецкой команды Хаби Алонсо.

В параллельном матче в Париже играли местный ПСЖ и лондонский "Челси". Эта встреча также закончилась с ничейным результатом - 1:1.

На следующий день мадридский "Реал" на выезде переиграл немецкий "Шальке-04". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба. Отметим, что голом и результативной передачей отметил португалец Криштиану Роналду. В другом матче "Базель" и "Порту" сыграли вничью - 1:1.

Что посмотреть на этой неделе

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению, клубам осталось провести всего лишь по одному матчу. Во вторник, 24 февраля, московское "Динамо" сыграет с одноклубниками из Минска, а столичный ЦСКА на выезде встретится с "Витязем".

24 и 25 февраля пройдут оставшиеся 4 первых матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов:

"Ювентус" - "Боруссия"

"Манчестер Сити"" - "Барселона"

"Байер" - "Атлетико"

"Арсенал" - "Монако"

Кроме того, в четверг состоятся ответные поединки в Лиге Европы. Российские клубы "Динамо" и "Зенит" сыграют перед своими болельщиками с "Андерлехтом" и ПСВ соответственно.

Конец рабочей недели ознаменуется очередным матчем Евролиги баскетбольного ЦСКА. Армейцы на своей площадке примут турецкий клуб "Фенербахче-Улкер". Отметим, что после семи туров Топ-16 "красно-синие" делят первое место в группе F с греческим "Олимпиакосом", у обеих команд по 6 побед и 1 поражению.

Даниил Адамов