"Коммерсантъ": вторник, 31 июля

Все советы - власти

Экспертов "Открытого правительства" пригласили на интернет-конкурс

Правительство обнародовало порядок формирования и принципы деятельности двух структур при "Открытом правительстве" — правительственной комиссии и экспертного совета. Комиссию возглавит премьер Дмитрий Медведев, а членов совета отберут в интернете. Согласно положению, чиновники войти в совет не смогут, но получат право, в частности, наряду с партиями, научными и учебными учреждениями выдвигать своих кандидатов. Эксперты сомневаются, что совет сможет повлиять на принятие "стратегически важных решений", которое зависит от "ограниченного количества людей".

Наталья Корченкова, Сергей Горяшко, "Ъ"

Кредит обратной силы

Пункт о коллекторах в договоре может вернуть заемщикам долги

Продажа кредитов граждан коллекторам может обернуться для банков неприятностями даже просто при наличии соответствующего пункта в кредитном договоре. Если клиент сможет доказать в суде, что он дал такое согласие под нажимом банка или по незнанию, недействительным должен считаться весь кредитный договор, настаивает Роспотребнадзор. Он уже дал соответствующие рекомендации своим территориальным управлениям. Впрочем, реализовать их будет непросто, в том числе и учитывая пассивность заемщиков в отстаивании своих прав.

Александра Баязитова, Ксения Дементьева, Мария Тихонова, "Ъ"

ЦБ зарезервировал социальные долги

Банкам дали чрезвычайные послабления

Банки смогут не начислять резервы заемщикам, которые утратили возможность обслуживать их должным образом из-за чрезвычайных ситуаций. Такие послабления для банков разработал ЦБ после наводнения в Краснодарском крае. Впрочем, в поблажках регулятор осторожен — они распространяются только на кредиты населению и индивидуальным предпринимателям, которых меньшинство, а за добросовестным использованием резервных льгот Центробанк намерен проследить.

Ольга Шестопал, Светлана Дементьева, "Ъ"

"Мосинжстрой" перекрывает шоссе

"Трансстрою" Олега Дерипаски

"Мосинжстрой" Игоря Линшица просит мэрию пересмотреть итоги конкурса на право реконструкции Щелковского шоссе в Москве. Контракт на 9,42 млрд руб. получила корпорация "Трансстрой" Олега Дерипаски. "Мосинжстрой" настаивает, что готов отремонтировать дорогу на 760 млн руб. дешевле.

Халиль Аминов, Екатерина Геращенко; Анна Пушкарская, "Ъ"

Водители получат карты в руки

Вместо талона техосмотра у автомобилистов будет новый документ

Вчера вступил в силу закон, меняющий правила технического осмотра для водителей. Теперь им больше не нужен талон техосмотра: для оформления полиса ОСАГО страховщики будут требовать новый документ — диагностическую карту с перечнем выявленных при проверке автомобиля неисправностей. Кроме того, от техосмотра фактически освобождены автовладельцы, которые регулярно проходят техобслуживание у официального дилера.

Иван Буранов, "Ъ"

Храм понес репутационные потери в прокуратуру

Общество защиты прав потребителей хотят привлечь к ответственности за критику Фонда храма Христа Спасителя

Руководство Фонда храма Христа Спасителя обратилось в прокуратуру с заявлением, в котором потребовало привлечь общество защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" к "установленной законом ответственности" за распространение сведений, порочащих деловую репутацию фонда. Поводом послужило обнародованное ранее заявление ОЗПП, обвиняющее фонд в нецелевом расходовании средств и в превращении храма в бизнес-центр.

Павел Коробов, "Ъ"

Искусство средневековой выдержки

"Варвары" и "Бестиарий" на "Фабрике"

В центре творческих индустрий "ПRОЕКТ_FАБRИКА" в рамках специальной программы III Московской международной биеннале молодого искусства проходят две выставки — "Варвары" и "Бестиарий". Оба взаимодополняющих проекта представляют собой удачный пример творческой самоорганизации: молодые художники обошлись без взрослой кураторской руки и сыграли по собственным правилам.

Анна Толстова, "Ъ"