Как изменятся условия выплат для валютных ипотечников

"Экономика": Как изменятся условия выплат для взявших валютную ипотеку

Расходы россиян, которые взяли валютную ипотеку, выросли почти в два раза из-за девальвации рубля. Однако власти пока не вмешиваются в последствия этих финансовых изменений.

При этом юридически считается, что заемщик, соглашаясь на валютный кредит, действует по своей воле, то есть разумно и взвешено оценивает все возможные риски.

По словам президента Ассоциации российских банков, Гарегина Тосуняна, резкие скачки валютного курса не являются форс-мажорным обстоятельством.

"Валютный курс - это не природное бедствие, не что-то сверхъестественное. Это то, что вы <как заемщик> должны осознавать, когда видите, что валютная ставка <по ипотечному кредиту> - 7 или 10 процентов, а рублевая - 15 процентов. Если бы это можно было приравнять к стихийному бедствию, значит, не было бы такого разброса в ставках, это коммерческий риск, который вы на себя берете", - рассказал он в эфире канала "Москва 24".

Однако для банков резкое подорожание валюты тоже не выгодно, потому что заемщик, который стал неплатежеспособным, перестает приносить прибыль и становится обременением. Зачастую даже продажа ипотечной квартиры не всегда может погасить выросший из-за скачка курса долг перед банком.

В то же время банки не могут пересчитать валютный кредит по более низкому курсу, ведь полученные от ипотечников доллары и евро они перечисляют клиентам, открывшим валютные вклады.

С подобным кризисом отечественная банковская система сталкивалась в 2009 году. Тогда по инициативе правительства было создано Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов. Оно занималось реструктуризацией долгов и даже выкупом объектов залога. Тогда 8,5 тысяч заемщиков получили от Агентства финансовую помощь и более 80 процентов из них позже восстановили свою платежеспособность.

Участники рынка полагают, что в нынешних условиях подобная помощь государства также необходима.

Между тем банки уже начали предлагать валютным заемщикам пересчитать их долларовые кредиты в рубли по текущем курсу и таким образом закрепить за ними новые обязательства.

Последний выход для заемщиков - это обращение в суд, однако курсовые скачки валют российские суды до последнего времени не считали весомой причиной для изменения условий договора.

Заемщики валютной ипотеки вышли к скверу у ЦБ с плакатами

По словам юриста Ярослава Маркова, такая судебная практика сформировалась в предпринимательских отношениях, а устоявшейся практики по судам с участием физических лиц пока нет.

"Но не стоит отчаиваться, нужно пытаться решать через суд эти вопросы. Все будет зависеть от конкретного дела и конкретных обстоятельств", - добавил он.

Кроме того, летом этого года вступает в силу закон о банкротстве физических лиц, которым могут воспользоваться проблемные заемщики. Однако даже по этому закону сохранить за собой жилье, находящееся в залоге у банка, не получится.

Закон о банкротстве физических лиц Закон, определяющий порядок банкротства гражданин, был подписан президентом России в конце декабря прошлого года. Для того, чтобы юридически подтвердить свою финансовую несостоятельность нужно иметь долгов не меньше чем на 500 тысяч рублей и не платить банку более 3 месяцев. Закон, определяющий порядок банкротства гражданин, был подписан президентом России в конце декабря прошлого года. Для того, чтобы юридически подтвердить свою финансовую несостоятельность нужно иметь долгов не меньше чем на 500 тысяч рублей и не платить банку более 3 месяцев. Если у человека есть постоянный источник дохода, то ему могут представить рассрочку до трех лет. Подать заявление о банкротстве гражданин может сам либо через представителей банка. Имущество гражданина, объявившего себя банкротом, продается кредиторам. На открытый аукцион может быть выставлено все имущество должника. Исключение составляют случаи, предписанные гражданским кодексом: единственная жилплощадь, средства заработка, продукты и деньги, необходимые для пропитания. Посредником между банком и гражданином будет финансовый управляющий, назначаемый судом. Оплата его услуг лежит на плечах должника. Финансовый управляющий будет получат фиксированную ставку. Решение о банкротстве может быть принято и после смерти должника, с подачи родственников или кредиторов.





Отметим, что в конце декабря в Госдуму был внесен законопроект, направленный на защиту граждан, взявших ипотечные кредиты в валюте. Согласно документу, заемщики будут выплачивать такие кредиты по тому курсу валют, который был в момент подписания договора. Если ставка по кредиту плавающая и зависит от индекса потребительских цен, то она не должна превышать этот индекс более чем на 2,2 процента.

"Экономика": Что даст заемщикам закон о банкротстве физлиц

По мнению вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, те, кто в кризис берет ипотеку с плавающей ставкой, в итоге только выигрывает.

"Депутаты предлагают запретить плавающие процентные ставки, привязать их к индексу потребительских цен. А этот индекс практически никак не связан с той стоимостью рефинансирования, то есть стоимостью денег, которые банки могут занимать у Центробанка, - рассказал он в эфире радиостанции "Москва FM". - Тут депутаты руководствовались какими-то бытовыми представлениями. Кризис 2008 года показал, что те заемщики, которые брали кредиты под плавающую ставку, в конечном итоге выиграли. Ведь ипотека имеет длинный срок - 30 лет, а банки, которые предоставляют кредиты с плавающей ставкой, достаточно серьезно такую ставку снижают".

Иванов также отметил, что валютные залоговые кредиты в России берут менее 0,5 процента всех ипотечных заемщиков.

Напомним, согласно законопроекту, в случае неуплаты заемщиком части долга в валюте банк не сможет взыскать залог (то есть выселить заемщика из купленного жилья), если долг существенно увеличился в рублевом выражении (более 25 процентов).

Ранее также стало известно, что Роспотребнадзор намерен разобраться в ситуации, сложившейся на рынке ипотечного кредитования. Особое внимание представители службы уделят соблюдению прав граждан, взявших ипотеку в иностранной валюте.

Напомним, 13 декабря к скверу у Центрального банка вышли с плакатами заемщики валютной ипотеки. Из-за сложившейся экономической ситуации их выплаты по кредиту увеличились в два-три раза, а долги банкам на сегодняшний день на 30-40 процентов превышают стоимость квартир, приобретенных в иностранной валюте.

Трудности у заемщиков возникли из-за падения курса рубля. Большинство из них брали кредит в то время, когда доллар стоил 22-23 рубля. Некоторые заемщики брали ипотеку не в долларах, а в евро. Кроме того, в некоторых банках существовала возможность взять ипотеку в швейцарских франках или японских иенах.