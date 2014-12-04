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Происшествия

04 декабря 2014, 10:00

Направлено в суд дело о банковских махинациях на 19 миллионов рублей

банки следствие суды расследования незаконная банковская деятельность следствия

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Следователи завершили расследование уголовного дела по незаконным банковским операциям на сумму свыше 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Обвиняемый вместе с соучастниками незаконно открывали и вели счета юридических лиц, а также переводили и обналичивали деньги, используя реквизиты двух фиктивных фирм. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию не менее 2% от проводимой операции. В итоге их доход составил свыше 19 миллионов рублей.

В августе прошлого года следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". А в декабре того же года удалось задержать одного из преступников.

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В октябре этого года фигуранту дела предъявлено обвинение. В настоящее время расследование завершено, материалы следствия направлены в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, в понедельник полицейские задержали банду из 15 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Всего подпольным банкирам удалось выручить около 2 миллионов рублей.

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