Водителей призывают быть внимательнее в первые дни учебного года

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Департамент транспорта призывает водителей быть внимательными к детям на дороге в первые дни нового учебного года, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобилистам советуют четко соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения, ведь после продолжительных каникул дети могут быть невнимательны на дороге. Также часто школьники начинают ходить в школу без привычного сопровождения взрослых и не всегда соблюдают все правила.

Зачастую это приводит к ДТП. Так, с начала 2014 года из-за собственной неосторожности на улицах Москвы пострадал уже 131 ребенок, а в авариях погибло 7 детей, еще 516 получили ранения.

Отметим, что с начала учебного года сотрудники ГКУ "ЦОДД" проверили территории 845 московских школ с выходами на проезжую часть. По итогам проверки подготовили технические задания на размещение дорожных знаков, были заменены и устаревшие указатели.

Сотрудники ГИБДД начали рейд безопасности на дорогах "Снова в школу"

Кроме того, регулярно проводятся социальные акции.Например, 1 сентября ЦОДД проведет общегородскую акцию "Сбавь скорость ― сохрани жизнь ребенка!". Она пройдет возле 5 столичных школ, где расположены нерегулируемые пешеходные переходы. Сотрудники организации совместно с полицейскими объяснят школьникам ПДД и принципы безопасного поведения на дороге.

"В рамках этой акции мы хотим привлечь внимание граждан к проблеме ДТП с участием пешеходов, повысить культуру вождения, укрепить уважение водителей к пешеходам. Ведь безопасность детей – дело взрослых", – отметил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Напомним, что сотрудники ГИБДД уже начали рейд безопасности на дорогах "Снова в школу". Его цель - повысить безопасность школьников на дороге. Как ранее сообщало сетевое издание M24.ru, довольно часто аварии случаются прямо возле учебных заведений. Сотрудники ГИБДД уже составили черный список школ, чьи ученики чаще всего попадают в ДТП.

Отметим также, что 10 столичных школ, расположенных в центре Москвы, 1 сентября смогут провести линейки только на проезжей части, у этих образовательных учреждений нет собственного двора. На время проведения торжественных мероприятий 10 участков дорог в Центральном округе рядом со школами будут перекрыты.

В основном, движение машин будет остановлено примерно на час - с 08.00 до 09.00, однако на некоторых участках проезд закроют раньше - в 7.30, а на других, наоборот, откроют позже - в 9.30. Ознакомиться со списком таких школ можно здесь.