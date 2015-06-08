С начала года с улиц столицы убрали 4,5 тысячи брошенных авто

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Около 4,5 тысячи брошенных авто убрали с улиц Москвы с начала 2015 года, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ.

2,4 тысячи машин были приведены владельцами в порядок или перемещены с улиц города, а почти 2 тысячи отправили на спецстоянки для хранения автохлама.

В настоящее время не решена судьба 101 машины – их владельцев не могут найти. Сейчас на спецстоянках находится 2,5 тысячи машин, информация о транспорте размещена на сайтах глав управ.

С начала года автовладельцы забрали со спецстоянок тысячу брошенных авто. От четырех транспортных средств собственники отказались и в ближайшее время эти машины будут утилизированы.

Ранее M24.ru сообщало, что Москва получила в собственность первые 10 автомобилей, которые были эвакуированы на спецстоянки за незаконную парковку, а потом суд признал их бесхозными. Получив автомобили на баланс, город сможет продать их или утилизировать.

В 2014 году с улиц эвакуировали более 15 тысяч брошенных автомобилей. В 2013 году в Москве было обнаружено 16,3 тысячи брошенных автомобилей. Владельцы забрали только четыре тысячи из них.

Брошенными считаются машины, которые более 30 суток стоят на проезжей части или во дворе, а также транспортные средства, владельца которых невозможно установить или авто без какой-либо части, например – двери, двигателя, или колес.

Напомним, что информацию о брошенном автотранспорте жители могут передать в управу своего района или на портал "Наш город".