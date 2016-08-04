Хозяйке поврежденного автомобиля отказались платить компенсацию

Владелице поврежденного авто отказали в выплате компенсации

Владелице MINI Cooper, на который упала стена пятиэтажного дома во время сноса, отказали в выплате компенсации передает телеканал "Москва 24". Компания-подрядчик прислала письменный отказ.

ЧП произошло 7 июля на Карамышевской набережной. Строители сносили старую пятиэтажку и обрушили стену прямо на автомобиль, припаркованный за забором неподалеку. Хозяйка авто уверена, что подрядчик нарушил правила безопасности. Ушерб оценили в полтора миллиона рублей. В компании с заявленной суммой не согласились.