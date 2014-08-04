Минпромторг возобновит программу утилизации машин

Фото: ИТАР-ТАСС

Минпромторг намерен возобновить программу утилизации автомобилей. Однако теперь она будет распространяться не только на автопром, но и на транспортное машиностроение, авиацию и судостроение, говорится на сайте ведомства.



По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, программа будет разрабатываться в интересах развития отечественной промышленности.

Прошлая федеральная программа утилизации действовала с 1 января 2010 года по 31 декабря 2011. Она позволяла сдать старый автомобиль и получить скидку 50 тысяч рублей на приобретение нового.

При этом Мантуров отметил, что механизм финансирования процесса утилизации планируется сделать возвратным. "Мы намерены согласовать это с Минфином, чтобы такое решение было принято правительством не за счет бюджета, как это часто бывает, а за счет дополнительных источников финансирования", - заявил министр.

Программа утилизации автомобилей Программа утилизации автомобилей - федеральная программа в России, дающая возможность владельцам старых автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового автомобиля. Программа первоначально действовала с 1 января по 31 декабря 2010 года, а затем была продлена до 31 декабря 2011 года. Программа утилизации автомобилей - федеральная программа в России, дающая возможность владельцам старых автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового автомобиля. Программа первоначально действовала с 1 января по 31 декабря 2010 года, а затем была продлена до 31 декабря 2011 года. Согласно программе, владелец утилизируемого автомобиля должен был привезти его к дилеру, осуществляющему прием утилизируемых автомобилей. У дилера он оплачивал утилизацию автомобиля и получал сертификат на скидку в размере 50 000 рублей. Скидка действовала только при приобретении автомобиля, произведенного в России и включенного в специальный перечень. Утилизируемый автомобиль должен отвечать следующим требованиям: полная масса не превышает 3,5 тонны; возраст более 10 лет; автомобиль принадлежит данному владельцу более 1 года.





Гендиректор компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян рассказал M24.ru, что пока информации об инициативе очень мало и судить о ней преждевременно.

"По автомобилям будет, скорее всего, аналогичная схема, которая была в 2010/11 году. Но предлагается ассортимент расширить на авиа и судостроение. Мне не очень понятен механизм реализации, поэтому необходимо дождаться какого-то содержательного комментария по этому поводу и уже потом что-то говорить. Основная "фишка", которая была у прошлой программы - ориентация на частного потребителя. Плюс это дало колоссальный объем роста производства. И оказалось, что те деньги, что государство вложило в стимулирование, легко окупились через налоги, которые были оплачены", - пояснил Микаелян.

Он добавил, что пока неизвестно, какие будут критерии для отбора машин на утилизацию. "Будут ли включены в перечень те автомобили, которые имеют большую локализацию и определенный ценовой интервал... Надо посмотреть на конкретные решения. Раньше это было так, насколько я помню: машина должна была быть отечественной сборки и стоить не дороже 400 тысяч рублей", - рассказал гендиректор "Финэкспертизы".

В свою очередь, координатор федерации автовладельцев России Андрей Филин заявил, что саму инициативу Минпромторга можно оценить положительно.

"Если продолжать программу компенсации, когда ты возвращаешь в утиль машину и тебе дают часть денег на новую, то почему бы и нет. Я только боюсь, если можно так сказать, что за хорошие старые вещи будут давать плохие новые", - сказал Филин.

При этом он отметил, что возвращение программы утилизации автомобилей актуально прежде всего для регионов, где ниже зарплаты.

"Мы, как жители мегаполиса, не видим того количества российским машин, которые действительно есть у нас в стране. А достаточно выехать за 200-300 километров от Москвы и можно увидеть, что там процент отечественных автомобилей достигает 60%. И для людей, которые живут в провинции, те 50 тысяч (сертификат на скидку в 2010/11 году - прим.ред.) помощь довольно весомая. И там человек, у которого старенький ВАЗ-2104, с удовольствием получить хоть какие-то деньги для покупки новой машины", - сказал Филин.