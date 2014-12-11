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11 декабря 2014, 12:08

Аукцион по продаже домов-книжек перенесли на февраль 2015 года

аукционы проекты Новый Арбат дома-книжки экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Прием заявок на аукцион по продаже домов-книжек на Новом Арбате продлили из-за высокого интереса потенциальных инвесторов. Торги, на которых определится новый владелец зданий, перенесли с 15 января на 27 февраля, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

"Было решено продлить прием заявок до 24 февраля, а аукцион перенести на 27, потому что впереди праздники и, возможно, не все заинтересованные лица успеют ознакомиться с документацией и изъявить желание участвовать в аукционе", - рассказали M24.ru в пресс-службе ведомства.

Сколько заявок на участие в аукционе уже принято департаментом, в пресс-службе ответить затруднились, однако отметили, что их уже немало.

По словам руководителя ведомства Геннадия Дегтева, в домах-книжках планируется разместить гостиницы. "Появление гостиниц в домах-книжках оживит Новый Арбат - знаковое место для Москвы. Инвесторы хорошо понимают это. Заявочная кампания продлена до 24 февраля, поскольку она пришлась на финал года и длительные новогодние праздники", - отметил Дегтев.

"Москва в цифрах": Дома-книжки на Арбате выставят на продажу

Ранее M24.ru сообщало, что в рамках торгов будут проданы строения по адресам: Новый Арбат, дом 11, строение 1, дом 15 и дом 21 (подвальные помещения). Начальная стоимость помещений превышает 5,4 миллиарда рублей.

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О продаже домов-книжек стало известно еще осенью. Здания не сдаются в аренду, а переходят в частную собственность. Новые владельцы отремонтируют здания и сделают из них гостиницы. В новых отелях смогут жить гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года.

В настоящее время большая часть помещений домов-книжек сдается под офисы. Многочисленным арендаторам мэрия готова предоставить другие площадки, которые также находятся в собственности города.

Дома-книжки были построены в конце 60-х годов прошлого столетия. Вид зданий не слишком понравился горожанам, который из-за них окрестили Новый Арбат "вставной челюстью Москвы".

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