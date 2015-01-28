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Общество

28 января 2015, 16:54

Прокуратура обнаружила завышенные цены в семи аптеках ВАО

аптеки повышение цен прокурорские проверки медицина

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Прокуратура выявила завышенные цены на жизненно необходимые лекарства в семи аптеках Восточного округа столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на прокурора ВАО Тимура Брудастова.

По словам прокурора, неоправданно дорогие лекарства продавались в аптеках компаний "Аптека 2012" и "Фармацевт", а также в аптеках ООО "Гамма" и ООО "Маяк". "Прокуратура проверила 23 аптеки округа и в семи из них выявила завышение цен. Перовской межрайонной прокуратурой было выявлено завышение цен в аптеках ООО "Аптека 2012" и ООО "Фармацевт", Измайловская межрайонная прокуратура выявила нарушения в аптеке ООО "Гамма" и ООО "Маяк". Преображенской прокуратурой завышение цен в аптеках не выявлено",- пояснил Брудастов.

Наценка в семи аптеках составила в среднем 40 процентов, то есть, превысила максимально разрешенную законодательством.

По закону максимальная надбавка для жизненно важного препарата стоимостью до 50 рублей не может быть больше 32 процентов. Если цена лекарства у производителя - от 50 до 500 рублей, то максимальная надбавка может составлять 28 процентов. Надбавка для препаратов дороже 500 рублей не может превышать 15 процентов.

Перечень жизненно необходимых лекарств утверждается Правительством России. В список входит около 600 препаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также для пациентов после трансплантации органов и (или) тканей. Кроме того, перечень включает лекарства, назначаемые по решению врачебных комиссий медицинских организаций. С помощью списка государство регулирует цены на лекарственные средства.


Прокурор отметил, что организации-нарушители привлечены к административной ответственности по статье "Завышение регулируемых государством цен".

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"Также в двух аптеках были выявлены нарушения условий хранения лекарственных средств. По результатам будут приняты меры к вызову руководства данных организации и привлечение их по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", - добавил Брудастов.

Ранее прокуратура ВАО выявила завышение цен на жизненно необходимые лекарственные препараты в трех других аптеках округа. Лекарства стоили больше положенного в аптеках ООО "Авиценна", ООО ЦСР и в торговой сети "Аптечка".

При этом в аптеках ЦСР и "Аптечка" нарушения носили незначительный характер, но в аптеке "Авиценна" выявлены существенные завышения максимальной надбавки - от 33 до 55 процентов.

Напомним, столичная прокуратура совместно с Мосгордумой начала проверку аптек с 26 января. Ведомство ищет случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов.

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