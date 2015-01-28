Прокуратура обнаружила завышенные цены в семи аптеках ВАО

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Прокуратура выявила завышенные цены на жизненно необходимые лекарства в семи аптеках Восточного округа столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на прокурора ВАО Тимура Брудастова.

По словам прокурора, неоправданно дорогие лекарства продавались в аптеках компаний "Аптека 2012" и "Фармацевт", а также в аптеках ООО "Гамма" и ООО "Маяк". "Прокуратура проверила 23 аптеки округа и в семи из них выявила завышение цен. Перовской межрайонной прокуратурой было выявлено завышение цен в аптеках ООО "Аптека 2012" и ООО "Фармацевт", Измайловская межрайонная прокуратура выявила нарушения в аптеке ООО "Гамма" и ООО "Маяк". Преображенской прокуратурой завышение цен в аптеках не выявлено",- пояснил Брудастов.

Наценка в семи аптеках составила в среднем 40 процентов, то есть, превысила максимально разрешенную законодательством.

По закону максимальная надбавка для жизненно важного препарата стоимостью до 50 рублей не может быть больше 32 процентов. Если цена лекарства у производителя - от 50 до 500 рублей, то максимальная надбавка может составлять 28 процентов. Надбавка для препаратов дороже 500 рублей не может превышать 15 процентов. По закону максимальная надбавка для жизненно важного препарата стоимостью до 50 рублей не может быть больше 32 процентов. Если цена лекарства у производителя - от 50 до 500 рублей, то максимальная надбавка может составлять 28 процентов. Надбавка для препаратов дороже 500 рублей не может превышать 15 процентов. Перечень жизненно необходимых лекарств утверждается Правительством России. В список входит около 600 препаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также для пациентов после трансплантации органов и (или) тканей. Кроме того, перечень включает лекарства, назначаемые по решению врачебных комиссий медицинских организаций. С помощью списка государство регулирует цены на лекарственные средства.



Прокурор отметил, что организации-нарушители привлечены к административной ответственности по статье "Завышение регулируемых государством цен".

"Также в двух аптеках были выявлены нарушения условий хранения лекарственных средств. По результатам будут приняты меры к вызову руководства данных организации и привлечение их по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", - добавил Брудастов.

Ранее прокуратура ВАО выявила завышение цен на жизненно необходимые лекарственные препараты в трех других аптеках округа. Лекарства стоили больше положенного в аптеках ООО "Авиценна", ООО ЦСР и в торговой сети "Аптечка".

При этом в аптеках ЦСР и "Аптечка" нарушения носили незначительный характер, но в аптеке "Авиценна" выявлены существенные завышения максимальной надбавки - от 33 до 55 процентов.

Напомним, столичная прокуратура совместно с Мосгордумой начала проверку аптек с 26 января. Ведомство ищет случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов.