В рамках конкурса "Кинопризыв" отберут лучшие фильмы о войне

Фото: Страница конкурса в Facebook

В столице стартовал проект "Кинопризыв", направленный на развитие современного военного кинематографа и поддержку молодых российских режиссеров. Проект разделен на три направления: II Всероссийский открытый конкурс сценариев и киноработ на тему "Вооруженные силы РФ", народная премия в сфере военного кинематографа и киноклуб.

Среди номинаций конкурса "Лучший киносценарий", "Лучший игровой фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм". Победителей выберут посредством открытого интернет-голосования на официальном сайте конкурса. Также на нем будут доступны дополнительные конкурсы, акции и розыгрыши, трансляции лекций и мастер-классов, а также конкурсные и внеконкурсные работы. Заявки можно отправлять до 31 сентября, а голосование стартует 1 сентября.

В экспертный совет конкурса в этом году вошли Егор Кончаловский, Василий Лановой, Константин Бронзит, Юрий Коротков, Борис Дворкин и другие. Конкурс "Кинопризыв" проводится с 2013 года. Принять в нем участие может любой совершеннолетний гражданин России, коллектив или организация.

Призовой фонд конкурса – 1,6 миллиона рублей.