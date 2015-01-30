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Экономика

30 января 2015, 14:21

В магазинах пройдут рейды против слишком дешевого вина

алкоголь цены рейды магазины шампанское вино Росалкогольрегулирование

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Чиновники будут проводить специальные рейды в магазинах, чтобы пресечь незаконную торговлю слишком дешевыми винами и шампанским. Об этом M24.ru рассказал пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов. Получив информацию о продаже спиртного по ценам ниже установленных государством, сотрудники обязаны будут выехать на место и пресечь нарушение.

Сообщить о незаконном занижении цен можно будет на сайте Росалкогольрегулирования, а также по телефонам "горячих линий" местных органов исполнительной власти или в полицию.

"Мы будем обязаны реагировать на обращения граждан, выезжать на место, выявлять и пресекать нарушение", - заявил Куликов.

По его словам, минимальные цены на алкоголь установят "в самое ближайшее время". "Мы в тесном взаимодействии с экспертами рынка, виноделами и производителями определим тот порядок цен, который им был бы предпочтителен", - добавил представитель ведомства.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому государство будет регулировать цены на вина и шампанское. Установка минимальной стоимости алкоголя "позволит обеспечить конкурентоспособность легально произведенной винодельческой продукции", говорится в документе.

До сегодняшнего дня государство могло регулировать цены только на крепкие алкогольные напитки (выше 28 градусов), произведенные в России. В августе 2014 года минимальную стоимость поллитровой бутылки водки повысили со 199 до 220 рублей. Коньяк подорожал с 280 до 322 рублей, бутылка бренди – с 250 до 293 рублей.

Теперь, по оценкам экспертов, самая дешевая бутылка виноградного вина может стоить около 110 рублей, игристого шампанского - 120-125 рублей.

София Сарджвеладзе

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