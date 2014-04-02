Москвичи смогут совершить юбилейный "полет" по гагаринскому маршруту

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования Дня космонавтики 12 апреля в Москве состоится молодежная патриотическая акция "Стань первым!" Участников ждет юбилейный символический полет по гагаринскому маршруту, который проложили сквозь прошлое, настоящее и будущее.

Более четырех тысяч активистов детских и молодежных объединений побывают на борту огромного виртуального космического корабля "Россия". В этот день в московское небо взмоют воздушные гимнасты, чьи акробатические номера будут символизировать победу над земным притяжением.

Впечатлениями от акции можно поделиться в режиме онлайн. На страницах "ВКонтакте", "Фейсбук", "Инстаграмм" и "Твиттер" каждый желающий разместит сообщение на тему "Я стану первым". Это возможность порассуждать на тему будущего России, своего места в социуме, целях и грядущих достижениях. Лучшие сообщения планируют транслировать на специально установленном перед музеем экране.

"Кульминацией праздника станет флэшмоб "Вместе в будущее!" На воздушных шарах с девизом "Стань первым!" каждый может написать маркером, о чем он мечтает, сфотографировать надпись и выложить на страничках социальных сетей фото, поделившись своей мечтой со всеми. После этого участники акции одновременно запустят в небо 4 тысячи шаров", - отметили организаторы проекта.

Кроме того, в программе – награждение победителей городской интеллектуальной игры "Космобрейн-2014" и возложение цветов к памятникам основоположников отечественной космонавтики – Циолковского и Королева, а также к бюстам первых космонавтов.

В мероприятиях примут участие представители космической индустрии и российские космонавты. Акция "Стань первым!" проходит в год 80-летия Юрия Гагарина – первого человека, покорившего космос.

Молодежная акция организована Комитетом общественных связей Москвы при поддержке префектуры СВАО.



Мероприятие пройдет с 16.00 до 18.00 на площади возле Мемориального музея космонавтики.