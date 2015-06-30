В Минкульте обсудили будущее "Золотой маски"

Фото: ТАСС

Сегодня в Министерстве культуры РФ прошли общественные слушания, посвященные реформированию фестиваля-премии "Золотая маска", сообщает ТАСС. Их провелзаместитель министра культуры РФ, глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Александр Журавский. Ранее тему обсудили в Союзе театральных деятелей.

Чиновник сообщил, что рабочей группе СТД поручено подготовить программу развития премии "Золотая Маска" и представить ее общественности к осени этого года. "Мы убеждены, что российская национальная театральная премия должна быть именно такой, при этом мы бы хотели, чтобы диалог был взаимно уважительным, – сказал Журавский. – Хотелось бы, чтобы на церемонии награждения были представлены все творческие профессии и все сообщества, которые есть в театральной среде. Иначе получается так, что не совсем понятно, для кого церемония награждения".

В обсуждении будущего "Золотой маски" приняли участие худруки и директора театров. "Никто не собирается отбирать премию, запрещать, но понятно, что ее нужно развивать, – считает Валерий Фокин, руководитель Александринского театра. – Эта премия, которая существует более 20 лет, требует реформирования, это нормально. Люди, входящие в экспертный совет "Маски", должны быть широких взглядов. Конечно, всегда будут обиженные, будут люди, которые не получили премию, но обсуждение должно быть конструктивным".

Напомним, в последнее время "Золотая маска" подвергается жесткой критике как со стороны чиновников, так и части театральной сферы. После прецедента в Туле, когда во время совещания Минкульта Владимир Аристархов высказался в негативном ключе о премии, последовало письмо от Независимого профсоюза актеров театра и кино Владимиру Мединскому. Авторы письма считают, что "Золотая маска" не может рассматриваться как "национальная", так как ее лауреатами в большинстве своем являются коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. В свою очередь эксперты "Золотой маски" отметили некомпетентность Независимого профсоюза и привели соответствующие аргументы.