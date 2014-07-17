Жители ЦАО задолжали за "коммуналку" более 300 миллионов рублей

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По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства Центрального округа, к середине июля у жителей ЦАО накопились солидные долги. Те, кто не платил за жилье и коммунальные услуги 1-3 месяца, уже должны 131 миллион рублей, у неплательщиков с более длинным стажем в 3-6 месяцев – 129,6 миллиона рублей долга, а у самых давних должников – от 6 до 12 месяцев – долги на 139,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Префект ЦАО Виктор Фуер поручил своим подчиненным активнее стимулировать жителей возвращать задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Бороться с должниками чиновники намерены по-разному.

Так, гражданам с долгами за 2 месяца и больше высылают долговые и повторные платежные документы, звонят по телефону, в том числе с помощью автоматического дозвона. Иногда с жителями заключают соглашения о погашении задолженности, а по злостным неплатежам – договоры с коллекторскими компаниями. В июле такими методами уже удалось вернуть 81,7 миллиона рублей по 3593 лицевым счетам.

Если за квартиру не платят более 6 месяцев, приходится подавать на квартиросъемщиков в суд. В настоящий момент подано 1326 исков на 96 миллионов рублей и подготовлено около 1,5 тысячи материалов для предъявления исков на сумму 122 миллиона рублей. В 422 случаях решения суда уже вступили в законную силу - ответчики должны выплатить 25 миллионов рублей. По 230 исполнительным листам федеральной службы судебных приставов удалось получить оплату в сумме 20 миллионов рублей. 320 должникам ограничили выезд за пределы страны, еще у 5 человек наложен арест на кредитные карты.

Как проверить задолженность по ЖКХ

Впрочем, глава округа призвал не доводить дело до суда и вести с жителями побольше профилактических бесед. Если неплательщики – одинокие пенсионеры, многодетные родители и другие представители льготных категорий населения, с ними рекомендуется заключать соглашения на постепенное погашение задолженности.