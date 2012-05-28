Обзор московских газет: 28 мая

У руководства России нет единого мнения, где на новой территории Москвы размещать федеральные органы власти и нужен ли переезд вообще. Как стало известно «Ведомостям», свои земли в Домодедове предложил чиновникам предприниматель Василий Анисимов – переговоры с ним идут. «Ведомости»

Власти Москвы нашли способ реанимировать ЗИЛ. С помощью Сбербанка на заводе будет запущено производство 100 тыс. машин в год. Основной объем придется на легкие коммерческие автомобили (LCV) Fiat. Сборку LCV, автобусов и среднетоннажных грузовиков на ЗИЛе могут также запустить Renault и Hyundai. Но автомобильный проект Сбербанка и Москвы не ограничится ЗИЛом. В СП сторон войдут черкесский Derways и латвийский AMO Plant, которые увеличат его мощность до 150 тыс. машин в год. Развивать производство партнеры планируют на условиях промсборки, выкупив одно из спящих соглашений. «Коммерсантъ»

В московских школах стартовал пилотный проект по установке инфоматов, позволяющих получить данные об оценках, посещаемости и питании учеников, сообщил «Известиям» советник городского департамента информационных технологий Константин Горохов. Он добавил, что в перспективе через устройства можно будет пополнить баланс электронной карты школьника: пока эту функцию исполняют обычные банкоматы, установленные рядом. «Известия»

Столичные власти наводят порядок в подземной торговле. Вскоре в переходах московского метро можно будет продавать исключительно товары «быстрой покупки», сопутствующие поездке. А за каждым торговым место закрепят четкую специализацию – к примеру, цветы, печатная продукция или фармацевтика, - которую пропишут в договоре аренды киоска. «Известия»

Столичные власти обязуют префектуры предоставлять предпринимателям полностью готовую для торгового объекта площадку, в том числе с возможностью подключения к электросетям. Для этого будут внесены соответствующие изменения в документацию аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Кроме того, как рассказал «Известиям» первый замруководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНПиП) Михаил Ан, мэрией разрабатывается регламент «одного окна», чтобы представители малого и среднего бизнеса (МСБ) смогли получать все необходимые услуги «под ключ». «Известия»

Некоторые центральные станции московского метро, например «Маяковская» и «Кропоткинская», могут попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое предложение российская делегация, возможно, внесет на предстоящий в конце июня в Санкт-Петербурге сессии комитета по наследию. Международный статус дополнительно обременит администрацию подземки охранными обязательствами. «Московские новости»

В мэрии обсуждается новый законопроект, согласно которому контроль исполнения местных бюджетов и развития районов перейдет к москвичам. Авторы законопроекта – урбанисты и правоведы – предлагают столичным властям ликвидировать сначала управы, а впоследствии и префектуры, и предоставить горожанам решать свои проблемы на местах. В июне 2012 года законопроект будет представлен в Мосгордуму. Местные власти убеждены: у москвичей достаточно возможностей участвовать в жизни города. «Московские новости»