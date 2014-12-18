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18 декабря 2014, 17:09

Открытие смотровой площадки на Воробьевых горах переносится на 22 декабря

Воробьевы горы парки открытие смотровая площадка

Фото: park-gorkogo.com

Смотровая площадка на Воробьевых горах откроется после капитального ремонта 22 декабря. Ранее сообщалось, что она будет готова уже к 18 декабря, сообщает пресс-служба парка Горького.

Работы на площадке начались в сентябре в рамках благоустройства природного заказника "Воробьевы горы". Площадка размером в 0,5 гектара обзавелась комфортным и современным дизайном.

Как изменится смотровая площадка на Воробьевых горах

Кроме того, здесь установили интерактивную карту Москвы со светодиодной подсветкой. Концепцию модернизации смотровой площадки Воробьевых гор разработала голландская компания OKRA.

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Отметим, парк Горького с 1 июля 2013 года получил в пользование природный заказник "Воробьевы горы". Парку также отошли партерная часть МГУ, территория Дворца пионеров и две набережные - Андреевская и Воробьевская. На содержание, благоустройство и природоохранные мероприятия город выделил 500 миллионов рублей.

Благоустройство Воробьевых гор завершается в этом году. Добавим, что на территории парка уже открылся обновленный роллердром. Там может бесплатно покататься каждый желающий. Также в планах - оборудовать зону отдыха вокруг Андреевских прудов и благоустроить лестницы.

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