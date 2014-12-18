Открытие смотровой площадки на Воробьевых горах переносится на 22 декабря

Фото: park-gorkogo.com

Смотровая площадка на Воробьевых горах откроется после капитального ремонта 22 декабря. Ранее сообщалось, что она будет готова уже к 18 декабря, сообщает пресс-служба парка Горького.

Работы на площадке начались в сентябре в рамках благоустройства природного заказника "Воробьевы горы". Площадка размером в 0,5 гектара обзавелась комфортным и современным дизайном.

Как изменится смотровая площадка на Воробьевых горах

Кроме того, здесь установили интерактивную карту Москвы со светодиодной подсветкой. Концепцию модернизации смотровой площадки Воробьевых гор разработала голландская компания OKRA.

Отметим, парк Горького с 1 июля 2013 года получил в пользование природный заказник "Воробьевы горы". Парку также отошли партерная часть МГУ, территория Дворца пионеров и две набережные - Андреевская и Воробьевская. На содержание, благоустройство и природоохранные мероприятия город выделил 500 миллионов рублей.

Благоустройство Воробьевых гор завершается в этом году. Добавим, что на территории парка уже открылся обновленный роллердром. Там может бесплатно покататься каждый желающий. Также в планах - оборудовать зону отдыха вокруг Андреевских прудов и благоустроить лестницы.