Выбран проект памятника князю Владимиру

Проект-победитель. Фото: histrf.ru

Российское военно-историческое общество (РВИО) выбрало проект памятника князю Владимиру. Лучшим признан эскиз народного художника России Салавата Щербакова, сообщается на сайте общества.

Проекты оценивала конкурсная комиссия под председательством архимандрита Тихона (Шевкунова). В конкурсе участвовали 7 скульпторов: Владимир Суровцев, Салават Щербаков, Андрей Ковальчук, Александр Рукавишников, Андрей Коробцов, Константин Зубрилин и Николай Сидоров.

В общей сложности они разработали 10 проектов. Победителя комиссия определила тайным голосованием.

По словам члена конкурсной комиссии, председателя комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Льва Лавренова, выбранный проект проработан тщательнее всего и наиболее ярко выражает тему Крещения Руси.

Сейчас все макеты памятников выставлены в палатах РВИО по адресу: Лаврушинский переулок, 17, строение 1.

Как добавили в пресс-службе РВИО, объявлен сбор народных пожертвований на установку памятника.

Напомним, памятник князю Владимиру планируют установить в этом году на Воробьевых горах. Его открытие приурочено к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси.

Об установке памятника давно велись споры. В частности, долго не могли определиться с местом для него, среди рассматриваемых вариантов фигурировали Лубянская площадь, площадь Киевского вокзала и Воробьевы горы.

Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству.