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Культурное наследие

12 февраля, 10:58

Выбран проект памятника князю Владимиру

Воробьевы горы проекты культурное наследие монументы Лев Лавренов памятник князю Владимиру Российское военно-историческое общество комиссия по монументальному искусству

Проект-победитель. Фото: histrf.ru

Российское военно-историческое общество (РВИО) выбрало проект памятника князю Владимиру. Лучшим признан эскиз народного художника России Салавата Щербакова, сообщается на сайте общества.

Проекты оценивала конкурсная комиссия под председательством архимандрита Тихона (Шевкунова). В конкурсе участвовали 7 скульпторов: Владимир Суровцев, Салават Щербаков, Андрей Ковальчук, Александр Рукавишников, Андрей Коробцов, Константин Зубрилин и Николай Сидоров.

В общей сложности они разработали 10 проектов. Победителя комиссия определила тайным голосованием.

По словам члена конкурсной комиссии, председателя комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Льва Лавренова, выбранный проект проработан тщательнее всего и наиболее ярко выражает тему Крещения Руси.

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Сейчас все макеты памятников выставлены в палатах РВИО по адресу: Лаврушинский переулок, 17, строение 1.

Как добавили в пресс-службе РВИО, объявлен сбор народных пожертвований на установку памятника.

Напомним, памятник князю Владимиру планируют установить в этом году на Воробьевых горах. Его открытие приурочено к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси.

Об установке памятника давно велись споры. В частности, долго не могли определиться с местом для него, среди рассматриваемых вариантов фигурировали Лубянская площадь, площадь Киевского вокзала и Воробьевы горы.

Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству.

Владимир I Святославич

С 978 по 1015 годы - великий князь киевский. В 988 году Владимир крестил Русь в православную веру. В крещении получил христианское имя Василий. Князя называют также Владимиром Святым и Владимиром Великим. В церковной истории князь известен как Владимир Креститель, а в былинах носит имя Владимира Красного Солнышка. Князь причислен к лику святых. День его памяти отмечается 15 июля.

Сюжет: Памятник князю Владимиру

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