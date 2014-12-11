Смотровую площадку на Воробьевых горах откроют после ремонта 18 декабря

Фото: park-gorkogo.com

18 декабря открывается после капитального ремонта смотровая площадка на Воробьевых горах. Площадка площадью в 0,5 гектара обзавелась комфортным и современным дизайном, кроме того, здесь установили интерактивную карту Москвы со светодиодной подсветкой, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Концепцию модернизации смотровой площадки Воробьевых гор разработала голландская компания OKRA.

Как изменится смотровая площадка на Воробьевых горах

Напомним, что смотровая закрылась на капремонт в сентябре. Как ранее сообщало M24.ru, под смотровой площадкой Воробьевых гор расположится зона отдыха с лавочками и подсветкой.

Отметим, парк Горького с 1 июля 2013 года получил в пользование природный заказник "Воробьевы горы". Парку также отошли партерная часть МГУ, территория Дворца пионеров и две набережные - Андреевская и Воробьевская. На содержание, благоустройство и природоохранные мероприятия город выделил 500 миллионов рублей.

Благоустройство территории "Воробьевых гор"

Благоустройство Воробьевых гор завершается в этом году. Добавим, что на территории парка уже открылся обновленный роллердром. Там может бесплатно покататься каждый желающий.

Также в планах - оборудовать зону отдыха вокруг Андреевских прудов и благоустроить лестницы.