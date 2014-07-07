Стритрейсерам предложили поменять Воробьевы горы на промзону

Мосгордума предложила столичным стритрейсерам новое место для гонок

Мосгордума предложила стритрейсерам "съехать" со смотровой площадки на Воробьевых горах, передает телеканал "Москва 24".

Переехать гонщикам предстоит из-за ремонта – власти планируют обновить площадку и техника будет мешать строителям. Кроме того, депутаты считают, что рев двигателей и экстремальное вождение пугают прохожих.

"Площадку хотят отремонтировать, и возникла необходимость передвинуть место сбора стритрейсеров и мотоциклистов", - сказал член комиссии Мосгордумы по безопасности Михаил Тишин.

Стритрейсерам столицы предложат три новых места для сборов

В качестве альтернативы стритрейсерам предложили одну из промзон подальше от центра - аэродром Тушино, Южный порт или завод "Москвич". Добавим, что с официальным предложением переехать к ним пока никто не обращался.

Ранее M24.ru сообщало, что после реконструкции Воробьевых гор, которая может завершиться в середине осени, традиционное место сбора байкеров на смотровой превратится в общественное пространство для горожан и туристов.

В ходе реконструкции смотровую площадку замостят плиткой, посадят деревья - от плитки их огородят решеткой. В центре площадки будет вмонтирована своеобразная карта Москвы. На ней будут изображены ключевые точки города, подсвечена Москва-река, семь холмов, обозначена сама смотровая площадка, также там будет гореть красный огонек - кремлевская звезда. Проект реконструкции будет готов к концу июня.