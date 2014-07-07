Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

07 июля 2014, 10:09

Стритрейсерам предложили поменять Воробьевы горы на промзону

Воробьевы горы проекты смотровые площадки стритрейсеры

Мосгордума предложила столичным стритрейсерам новое место для гонок

Мосгордума предложила стритрейсерам "съехать" со смотровой площадки на Воробьевых горах, передает телеканал "Москва 24".
Переехать гонщикам предстоит из-за ремонта – власти планируют обновить площадку и техника будет мешать строителям. Кроме того, депутаты считают, что рев двигателей и экстремальное вождение пугают прохожих.

"Площадку хотят отремонтировать, и возникла необходимость передвинуть место сбора стритрейсеров и мотоциклистов", - сказал член комиссии Мосгордумы по безопасности Михаил Тишин.

Стритрейсерам столицы предложат три новых места для сборов

В качестве альтернативы стритрейсерам предложили одну из промзон подальше от центра - аэродром Тушино, Южный порт или завод "Москвич". Добавим, что с официальным предложением переехать к ним пока никто не обращался.

Ранее M24.ru сообщало, что после реконструкции Воробьевых гор, которая может завершиться в середине осени, традиционное место сбора байкеров на смотровой превратится в общественное пространство для горожан и туристов.

В ходе реконструкции смотровую площадку замостят плиткой, посадят деревья - от плитки их огородят решеткой. В центре площадки будет вмонтирована своеобразная карта Москвы. На ней будут изображены ключевые точки города, подсвечена Москва-река, семь холмов, обозначена сама смотровая площадка, также там будет гореть красный огонек - кремлевская звезда. Проект реконструкции будет готов к концу июня.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать