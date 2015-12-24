Собянин произвел ряд кадровых перестановок

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Сергей Собянин уволил Вячеслава Коноваленкова с должности главы управы района Внуково. Соответствующее распоряжение он подписал 24 декабря. В распоряжении уточняется, что Коноваленков освобожден от должности по собственной инициативе.

Коноваленков, ранее возглавлявший управу района Очаково-Матвеевское, был назначен во Внуково в августе текущего года. С ним был заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы.

Вместе с тем, Наталья Романова назначена на должность главы управы района Якиманка. Служебный контракт с ней также заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Также главой управы района Текстильщики назначен Владимир Целищев, главой Алексеевского района стала Екатерина Потапенко, а Гагаринского района – Ольга Белягина.