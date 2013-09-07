Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября 2013, 21:46

Транспорт

Самолет из Неаполя совершил аварийную посадку во "Внуково"

Самолет бизнес-авиации CRJ-200 совершил аварийную посадку в аэропорту "Внуково"

Самолет бизнес-авиации CRJ-200 совершил аварийную посадку в аэропорту "Внуково". Пилоты более двух часов кружили над аэродромом, вырабатывая топливо. К аварийной посадке пришлось прибегнуть из-за невозможности выпустить шасси.

"Воздушное судно произвело посадку в 21.15 и село на нижнюю часть фюзеляжа. Пассажиров эвакуировали из самолета и отвезли во Внуково 3. Возгорания самолета не было, пострадавших нет. На борту находилось 3 члена экипажа и 7 пассажиров", - уточнили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.

Самолет приземлился на полосу, залитую пеной, чтобы предотвратить возгорание машины. К аэропорту были стянуты дополнительные наряды пожарных и "скорой помощи".

По данным информагентства "Интерфакс" "Внуково" будет закрыт еще полтора часа, пока с взлетной полосы не будет убран аварийно севший самолет.

На месте происшествия работают аварийные службы, которым предстоит установить причины произошедшего. Отметим, что самолет летел рейсом из Неаполя.

Внуково самолеты инциденты чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика