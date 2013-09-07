Самолет из Неаполя совершил аварийную посадку во "Внуково"

Самолет бизнес-авиации CRJ-200 совершил аварийную посадку в аэропорту "Внуково"

Самолет бизнес-авиации CRJ-200 совершил аварийную посадку в аэропорту "Внуково". Пилоты более двух часов кружили над аэродромом, вырабатывая топливо. К аварийной посадке пришлось прибегнуть из-за невозможности выпустить шасси.

"Воздушное судно произвело посадку в 21.15 и село на нижнюю часть фюзеляжа. Пассажиров эвакуировали из самолета и отвезли во Внуково 3. Возгорания самолета не было, пострадавших нет. На борту находилось 3 члена экипажа и 7 пассажиров", - уточнили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.

Самолет приземлился на полосу, залитую пеной, чтобы предотвратить возгорание машины. К аэропорту были стянуты дополнительные наряды пожарных и "скорой помощи".

По данным информагентства "Интерфакс" "Внуково" будет закрыт еще полтора часа, пока с взлетной полосы не будет убран аварийно севший самолет.

На месте происшествия работают аварийные службы, которым предстоит установить причины произошедшего. Отметим, что самолет летел рейсом из Неаполя.