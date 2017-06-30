Песков сообщил о начале согласования деталей встречи Путина и Трампа

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Время и формат встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа согласуют по дипломатическим каналам. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

"Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи", – заявил Песков.

Президенты впервые встретятся на полях саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7–8 июля. Детали встречи пока не определены.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва надеется на появление ясности в российско-американских отношениях после этой встречи. По его словам, президентам нужно обсудить много вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и нормализацию диалога между странами.