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Владимир Путин предоставил гражданство футболисту Роману Нойштедтеру, ранее вызванному в сборную России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался от гражданства Германии. За свою карьеру Нойштедтер выступал только за немецкие клубы: "Майнц", "Боруссию Менхенгладбах" и "Шальке".

В 2008 году Нойштедтер сыграл 2 матча за молодежную сборную Германии до 20 лет. В 2011 году речь шла о привлечении Романа в сборную Украины.

На прошлой неделе игрок был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату Европы 2016 года и уже приступил к тренировкам.

Отметим, первым в этом году натурализованным игроком в сборной России стал Маринато Гильерме. Однако вратарь московского "Локомотива" получал российский паспорт и оформлял все документы на общих основаниях.