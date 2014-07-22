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22 июля 2014, 17:31

Лицензирование в сфере ЖКХ введут в мае 2015 года

Владимир Путин ЖКХ законы закон лицензирование

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон о лицензировании управления многоквартирными домами. Согласно документу, с 1 мая 2015 года выходить на рынок смогут только управляющие компании с лицензиями, сообщается на официальном сайте Кремля.

Лицензирование распространяется только на управляющие компании, ТСЖ и кооперативы лицензироваться не будут.

Принятие решений о выдаче или аннулировании лицензий возложат на лицензионные комиссии. Состоять они будут из представителей саморегулирующих организаций, в том числе из собственников жилья. Это должно минимизировать возможную коррупцию.

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Согласно закону, государство сможет отказать в получении лицензии в ряде случаев. Например, если руководителю управляющей организации ранее было назначено административное наказание в виде дисквалификации или если он был судим за экономические преступления.

Напомним, что ранее Минстрой предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто подделывает подписи жильцов домов в документах. Как сообщал телеканал "Москва 24", в последнее время участились случаи подделки подписей, что позволяет устанавливать удобные для управдомов правила - например, увеличивать плату и проводить ненужный ремонт.

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