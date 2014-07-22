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Политика

22 июля 2014, 16:04

Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России

Владимир Путин Совет безопасности Малайзийские авиалинии власть

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, на котором заявил, что Россия будет делать все, что от нее зависит, для расследования катастрофы малазийского Boeing, передает ИТАР-ТАСС.

Для установления истинных причин падения самолета президент призвал киевские власти к перемирию. "Сценарии развития ситуации на Украине неприемлемы и контрпродуктивны и дестабилизируют обстановку в мире", - добавил он.

Также глава государства отметил, что прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности страны сейчас нет.

"Никакой угрозы суверенитету и территориальной целостности страны сегодня нет, гарантия тому - стратегический баланс сил в мире", - сказал он.

В заключение Путин выразил уверенность в том, что сценарии "цветных революций" в РФ не сработают, хотя попытки "раскачать" обстановку предпринимаются, и пообещал адекватно реагировать на попытки извне ослабить позиции России на международной арене. По словам Путина, Россия со своей стороны строго соблюдает нормы международного права.

При этом Путин добавил, что общество должно вносить свой вклад в профилактику радикализма и экстремизма и реагировать на факты нарушения прав и свобод человека.

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