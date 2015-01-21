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Политика

21 января 2015, 19:45

Путин одобрил антикризисный план правительства РФ

Владимир Путин бюджет власть антикризисные меры

Владимир Путин. Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин в целом одобрил антикризисные меры, предложенные правительством России. На реализацию этого плана планируется пустить 1,375 триллиона рублей, сообщает ТАСС.

Окончательный вариант плана по снижению дефицита бюджета планируется представить президенту России в понедельник. Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин подчеркнул, что в текущих условиях необходимо сократить неэффективные расходы федерального бюджета.

"Лишних денег у нас нет. Очевидно, придется корректировать принятый бюджет и сокращать расходы", - заявил Нарышкин, открывая весеннюю сессию Госдумы.

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Официальный прогноз Минэкономразвития в ноябре предсказывал снижение ВВП на 0,8 процента при цене нефти в 80 долларов за баррель. В конце декабря глава министерства Алексей Улюкаев озвучил новый прогноз - снижение на 3 процента при цене нефти в 60 долларов за баррель.

Всемирный Банк прогнозирует спад экономики России на 2,9 процента. Прежняя оценка составляла 0,7 процента. Эксперты считают, что экономика России серьезно пострадает из-за падения цен на нефть.

В 2016 году Всемирный Банк прогнозирует возврат российской экономики к положительным показателям.

В настоящее время стоимость нефти Brent составляет примерно 49 долларов за баррель.

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