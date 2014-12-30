Москву впервые украсили к Новому году в рамках единой концепции

Фото: M24.ru

Москву впервые украсили к Новому году и Рождеству в рамках единой концепции – "Серпантина огней", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

На пешеходных зонах, центральных площадях и улицах установлено 98 елей с тематическими игрушками - цирк, космос, Рождество и другие. Места установки десяти деревьев на Садовом кольце и дизайн их оформления были выбраны "активными гражданами".

Как отметил глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников, особое внимание уделялось оформлению территорий рядом с местами проведения детских елок, мероприятий и массовых гуляний.

"Например, Новый Арбат, 36 — Дед Мороз и Снегурочка везут на санях пятиметровую елку на праздник мэра, на Тверской площади — домики-шале",— отметил чиновник.

Кроме того, на Цветном, Страстном, Гоголевском бульварах, Суворовской площади и территории ВДНХ поставили световые фонтаны.

В рамках оформления города на остановках общественного транспорта, на афишах и виниловых панно большого формата разместили 625 поздравлений "С Новым годом!", а на светодиодных экранах и фасадах зданий показывают два тематических видеоролика.

Добавим, что к Рождеству дополнительно разместят 825 плакатов.

Черников подчеркнул, что "все элементы композиций могут использоваться многократно, в течение длительного срока. Они легко демонтируются и вновь собираются, что позволяет увеличивать количество мест оформления".



"Москва в цифрах": Как украсят столицу к Новому году

Ранее M24.ru сообщало, что для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления.

Первый вариант оформления - традиционное сочетание поздравительного послания, новогодней ели и снежинок, выполненных на красном фоне. Второй вариант содержит традиционные элементы праздника, он представляет собой объемную композицию из снежинки, новогодней ели и снеговика с подарками.

Третий вариант выполнен в анимационном стиле с Дедом Морозом, несущим новогодние подарки. Центральной композицией четвертого варианта является визуальный образ новогодней ели, представленный в стиле "Серпантин огней". Последний пятый вариант дополняет традиционные новогодние символы визуальным образом, приуроченным к объявленному в России 2015 году "Годом русской литературы".