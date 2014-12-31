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Москва 24

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31 декабря 2014, 13:44

В новогоднюю ночь ВДНХ превратится в "Город сказок"

ВДНХ Новый год Город сказок

Что ждет посетителей ВДНХ в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь ВДНХ превратится в "Город сказок". Там пройдут детские спектакли, рождественские ярмарки, различные мастер-классы, а также можно будет попробовать традиционные новогодние угощения, сообщает телеканал "Москва 24".

Праздничная программа начнется в 21.30 и продлится до 03.00. Публику разогреют знаменитые музыкальные группы, а перед боем курантов запустят новогодний салют.

Все желающие смогут провести новогоднюю ночь на катке. Администрация катка готовится к настоящему новогоднему ажиотажу - уже сейчас на коньки встали многие желающие покататься 31 декабря.

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По словам посетителей, посещение катка в последний день уходящего года для некоторых из них стало традицией.

Отметим, что дом Деда Мороза также находится на ВДНХ - в павильоне "Карелия". Дом открылся для посетителей еще в середине декабря, его ежедневно посещают до пяти тысяч человек.

На ВДНХ можно увидеть новогоднюю елку желаний и волшебные сани. Гостей здесь встречают Снегурочка, Снеговик, Белочка, Заяц и Кот.

В 2011 и 2012 годах Дед Мороз встречался с москвичами в Парке Горького, а в прошлом году встреча прошла в Московском зоопарке.

Сюжет: Новый год – 2015

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