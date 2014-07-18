Павильон ВДНХ передадут Азербайджану на 50 лет

Павильон "Атомная энергия". Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Правительства России и Азербайджана подписали соглашение, согласно которому Азербайджан получит павильон ВДНХ "Атомная энергия" в аренду на 50 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Целью настоящего соглашения является создание выставочно-торгового центра Азербайджанской республики на территории Всероссийского выставочного центра в Москве", - говорится в соглашении. Отмечается, что площадь павильона составляет 3,1 тысячи квадратных метров. Он является объектом культурного наследия федерального значения.





Арендная плата составит 1 рубль в год. При этом азербайджанская сторона должна будет осуществлять капитальный ремонт, реставрацию павильона и содержание земельного участка за свой счет.

"Российская сторона гарантирует, что объект и земельный участок свободны от долгов, прав третьих лиц, не заложены и не обременены каким-либо иным образом, что препятствовало бы их использованию", - уточняется в документе. Помимо выставки в павильоне появится ресторан азербайджанской кухни.