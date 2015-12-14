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Москва 24

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Фестивали

14 декабря 2015, 19:17

Светодиодную елку высотой с 9-этажный дом установили на ВДНХ

ВДНХ установка арт-объект свежий воздух время с детьми фестивали и праздники новогодняя елка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На ВДНХ установили светодиодную елку высотой 27 метров, сообщает телеканал "Москва 24".

Ажурная конструкция, состоящая из светящихся украшений, стоит на площади перед Центральным павильоном, рядом с памятником Ленину. Гости могут как сфотографироваться на ее фоне, так и побывать внутри яркого арт-объекта.

В ближайшее время рядом с новогодней елью начнет свою работу рождественская ярмарка, где можно будет приобрести подарки, сувениры, кондитерские изделия и безалкогольный глинтвейн.

Главную аллею ВДНХ украсит новогодняя елка высотой с девятиэтажный дом

Напомним, с конца ноября на ВДНХ действует самый большой каток в Европе. Каток повторяют форму сказочного золотого ключика. Для гостей построили аллеи "Бесконечность" и "Большой круг" для свободного стиля катания, "Аллею влюбленных" для спокойного катания в романтической обстановке, а также детскую площадку для катания детей и их обучения.

В центре катка установлен пятиметровый арт-объект "Зимнее сердце Москвы". Инсталляция представляет собой пятиметровое объемное сердце, окруженное макетами архитектурных шедевров столицы.

Площадь конструкции составляет 2,3 тысячи квадратных метров, а на ее освещение использовано порядка 130 тысяч светодиодных ламп.

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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