M24.RU составил рейтинг Twitter-активности губернаторов

Логотип Twitter. Фото: twitter.com

В Кремле озаботились активностью глав регионов в популярном сервисе микроблогов Twitter. Правительство может запретить губернаторам пользоваться Twitter, если представители власти не начнут более внимательно следить за своими сообщениями. M24.RU составило рейтинг Twitter-активности губернаторов и публикует мнение глав регионов о популярном сервисе микроблогов.

Скандалы, связанные с использованием Twitter губернаторами и представителями власти

Моду на Twitter ввел премьер-министр, а тогда еще президент страны Дмитрий Медведев. Вскоре губернаторы поняли, что использование Twitter может неплохо помочь им в работе и начали "твитить" по поводу и без. Некоторые создали сразу несколько аккаунтов, один из которых вели лично, а в остальных оставляли сообщения сотрудники пресс-службы чиновника.

Первый скандал вокруг использования Twitter произошел в августе прошлого года, когда Медведев обратил внимание, что губернатор Кировской области Никита Белых на заседании Государственного совета активно "твитит" вместо того, чтобы слушать выступление коллег. Премьер-министр отчитал чиновника, заявив, что Белых "тратит больше времени на Twitter, чем на решение государственных проблем". По другой версии, Белых написал в Twitter о том, что одна из инициатив, которую общественность приписывала Медведеву, на самом деле исходит от него, за что и получил нагоняй. Независимо от того, какой вариант является верным, итог один - Белых от использования Twitter не отказался.

Второй скандал возник после твита тверского губернатора Дмитрия Зеленина. Чиновник во время обеда в Кремле обнаружил в своей тарелке дождевого червя, сфотографировал его и выложил в своем микроблоге с комментарием "Такое случается и в Александровском зале. Вместе с говядиной подают салат с живыми дождевыми червями". Кремль отреагировал жестко и заявил о начале проверки по факту инцидента.

В текущем году отличился губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, который на вопрос одного из пользователей "Работаю инженером мед. техники, получаю 15 тыс.! Как жить", ответил "Поменять работу".

Реакция губернаторов на инициативу Кремля о запрете Twitter для высших чиновников

Как ни странно, губернаторы на инициативу Кремля практически не отреагировали, в отличие от обычных пользователей сервиса микроблогов. Последние принялись наперебой обсуждать, кто теперь будет "веселить" их в Twitter. Впрочем, несколько заявлений губернаторы все же сделали.

"Вообще, я начал осваивать блогосферу задолго до того как стал губернатором - пишет в своем блоге в ЖЖ Никита Белых. - Например, ЖЖ завел еще в 2006-м, задолго до того как это стало модным. Вот первый исключительно содержательный пост января 2006-го года. Собрал аж 268 комментариев. Тогда другие каналы общения с аудиториями для меня были значительно ограничены. Твиттером начал пользоваться в 2010-м. Сейчас произошло некоторое разделение: в ЖЖ больше содержательные, аналитические материалы. В твиттере – более личные и эмоциональные вещи, больше интерактива и ответов на вопросы. Само общение и получение обратной связи в твиттере более удобно с точки зрения интерфейса".

Белых отметил, что не видит никакой необходимости в запрете Twitter для чиновников, поскольку это "важный и нужный в работе инструмент".

"Да, бывают случаи, когда записи в твиттере становились темой громких обсуждений. Но точно также причиной скандала могут быть и произнесенные чиновниками слова или действия. Можно тогда просто все общение с внешними аудиториями свести к пресс-релизам. Поможет ли это улучшения взаимодействия между властью и обществом? Сильно сомневаюсь", - рассуждает Белых на тему запрета микроблогов для чиновников.

Губернатор Кировской области предложил "запретить караоке для чиновников" вместо Twitter.

А губернатор Алтайского края Карлин заявил, что личный блог у него есть и "этого достаточно".

"Если заниматься чем-то ответственным, то заниматься этим нужно всерьез. А делать что-либо, лишь потому что это модно - это неправильно", - рассказал Карлин о своей точке зрения на использование Twitter.

Рейтинг Twitter-активности губернаторов

М24.RU решило выяснить по каким губернаторам запрет использовать Twitter ударит больнее всего. Корреспонденты портала узнали, кто из высших чиновников имеет больше всего подписчиков и чаще всего твитит.

Возглавил список губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. У него 89697 фолловеров и 5167 твитов. Первое место со своим коллегой делит Никита Белых, который немного отстал по количеству подписчиков - 87793, но серьезно опережает Полтавченко по количеству твитов: Белых опубликовал 24218 сообщений!

Тройку лидеров с большим отрывом от преследователей замыкает губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, у которого 52632 фолловера и 4322 твита.

Стоит отметить, что лидеры среди губернаторов серьезно отстают от премьер-министра Дмитрия Медведева, твиты которого читает 1531108 человек. Причем глава правительства не слишком активен в микроблогах - у него всего 643 сообщения. Но наши ведущие политики значительно отстают от зарубежных. Twitter Барака Обамы читает 22904613 человек. Примечательно, что его соперник на президентских выборах серьезно отстает - у Митта Ромни всего 1,7 млн фолловеров.

Далее список губернаторов по убыванию активности в Twitter:



Губернатор Тульской области Владимир Груздев - 19428 фолловеров и 796 твитов

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова - 16509 фолловеров и 1489 твитов

Губернатор Новгородской области Сергей Митин - 15340 фолловеров и 605 твитов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов - 12265 фолловеров и 3951 твит

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт - 10806 фолловеров и 1376 твитов

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов - 9134 фолловера и 1641 твит

Экс-губернатор Московской области Сергей Шойгу - 8597 фолловеров и 76 твитов

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов - 7665 фолловеров и 1028 твитов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев - 6012 фолловеров и 651 твит

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский - 5078 фолловеров и 1964 твита

Губернатор Псковской области Андрей Турчак - 4798 фолловеров, а сообщений Турчак вообще не оставлял

Губернатор Владимирской области Николай Виноградов - 4517 фолловеров и 1428 твита

Губернатор Брянской области Николай Денин - 4429 фолловеров и 23 твита

Губернатор Смоленской области Алексей Островский - 4254 фолловера и 946 твитов

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев - 4015 фолловеров и 524 твита

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - 3648 фолловеров и 2004 твита

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг - 3617 фолловеров и 24 твита

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин - 1884 фолловера и 1882 твита

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун - 1128 фолловеров и 1106 твитов

А некоторые губернаторы имеют менее тысячи подписчиков:

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко– 851 фолловер и 74 твита

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин – 747 фолловеров и 245 твитов

Губернатор Магаданской области Николай Дудов – 432 фолловера и 875 твитов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин – 353 фолловера и ни одного сообщения

Губернатор Курганской области Олег Богомолов – 847 фолловеров и 361 твит

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев – 308 фолловеров и ни одного сообщения

Среди глав республик наибольшую активность в Twitter проявляет глава Татарстана Рустам Минниханов - у него 16564 фолловера и 993 твита. В сервисе микроблогов зарегистрирована страница главы Чечни Рамзана Кадырова - у него 18991 фолловер, но всего 136 твитов. Самое интересное, что глава Чечни вообще не подписан ни на один микроблог, даже на страницы премьер-министра и президента.